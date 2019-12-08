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Assassinato em Vargem Alta

Vídeo mostra momento em que assassinos abordam agricultora no ES

Nas imagens, os executores correm em direção ao banco do carona do caminhão, onde estava a agricultora. Madrasta do marido da vítima e a filha dela foram presas na última quinta-feira (5), acusadas de encomendar a morte de Thamires
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2019 às 16:08

Publicado em 08 de Dezembro de 2019 às 16:08

Thamires Mendes, agricultora assassinada em Vargem Alta Crédito: Arquivo da família
As imagens da câmera de videomonitoramento de um estabelecimento às margens da rodovia ES-164, que liga Cachoeiro de Itapemirim a Vargem Alta, podem ajudar a desvendar a motivação do assassinato da agricultora Thamires Lorençoni, de 27 anos. A versão inicial era de que ela teria sido morta durante uma tentativa de assalto. No entanto, o caso passou a ser tratado como homicídio pela Polícia Civil. Na última quinta-feira (5), a madrasta do marido de Thamires, Sula Almeida, e a filha dela, Flávia Almeida, foram presas acusadas de encomendar o crime.
O crime aconteceu no último sábado (30). A vítima e o marido estavam em um caminhão, voltando para Santana, zona rural de Vargem Alta, onde moravam, quando um carro os interceptou na estrada. O vídeo mostra um carro branco, em que estavam os executores, entrando, às 14h29min25s, na frente do caminhão que era dirigido pelo marido de Thamires.
O caminhão desce alguns metros na ladeira e um homem aparece correndo, sete segundos depois do início da ação, e vai direto no lado do carona, onde estava a vítima. O comparsa, que tinha ficado no carro, dá a volta e se direciona para a parte de trás do caminhão.
Em seguida, o marido da vítima sai do caminhão às 14h29min59s e corre na direção contrária dos criminosos. Ele volta 17 segundos depois, vai até o lado do carona e começa a sinalizar para outros motoristas que passavam pela rodovia, pedindo socorro.
As imagens enfraquecem a versão de que Thamires teria sido morta por ter corrido ao ver os criminosos, já que os executores avançaram em direção a ela. O vídeo, que foi cedido pelo site Notícia Capixaba para A Gazeta, será anexado ao inquérito.
Segundo o delegado responsável pelo caso, Rafael Amaral, as investigações só serão concluídas na semana que vem. Até lá, ele afirma que não irá comentar nada, para não atrapalhar nas investigações.

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Sula e Flávia foram encaminhadas para o Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim. Os suspeitos de atirarem contra Thamires ainda não foram localizados.
Thamires era casada e tinha três filhos. A missa de sétimo dia aconteceu neste sábado (07), na Igreja Católica da comunidade de Vila Maria, em Vargem Alta. De acordo com familiares, o crime abalou todo o município.

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