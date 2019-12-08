Vídeo mostra momento em que assassinos abordam agricultora no ES

Thamires Mendes, agricultora assassinada em Vargem Alta Crédito: Arquivo da família

O crime aconteceu no último sábado (30). A vítima e o marido estavam em um caminhão, voltando para Santana, zona rural de Vargem Alta, onde moravam, quando um carro os interceptou na estrada. O vídeo mostra um carro branco, em que estavam os executores, entrando, às 14h29min25s, na frente do caminhão que era dirigido pelo marido de Thamires.

O caminhão desce alguns metros na ladeira e um homem aparece correndo, sete segundos depois do início da ação, e vai direto no lado do carona, onde estava a vítima. O comparsa, que tinha ficado no carro, dá a volta e se direciona para a parte de trás do caminhão.

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Em seguida, o marido da vítima sai do caminhão às 14h29min59s e corre na direção contrária dos criminosos. Ele volta 17 segundos depois, vai até o lado do carona e começa a sinalizar para outros motoristas que passavam pela rodovia, pedindo socorro.

As imagens enfraquecem a versão de que Thamires teria sido morta por ter corrido ao ver os criminosos, já que os executores avançaram em direção a ela. O vídeo, que foi cedido pelo site Notícia Capixaba para A Gazeta, será anexado ao inquérito.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Rafael Amaral, as investigações só serão concluídas na semana que vem. Até lá, ele afirma que não irá comentar nada, para não atrapalhar nas investigações.

Sula e Flávia foram encaminhadas para o Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim. Os suspeitos de atirarem contra Thamires ainda não foram localizados.