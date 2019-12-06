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Crime

Duas mulheres são presas após morte de agricultora de Vargem Alta

Sula Almeida e Flávia Almeida foram presas suspeitas de envolvimento no crime; caso segue sob investigação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2019 às 20:09

Publicado em 06 de Dezembro de 2019 às 20:09

Thamires foi atingida por tiros nas costas e na cabeça. Ela estava com o marido em um caminhão quando foi abordada por dois homens Crédito: Arquivo Pessoal
As polícias civil e militar de Vargem Alta prenderam duas mulheres na quinta-feira (05), suspeitas de envolvimento na morte da agricultora Thamires Lorençoni Mendes, de 27 anos. O crime aconteceu na tarde do último sábado (30) durante um assalto, na rodovia ES-164, em Vargem Alta, Região Sul do Estado.
No dia do crime, a vítima, Thamires Lorençoni, estava no caminhão com o marido quando foram abordados por um carro na estrada, na altura do trevo que dá acesso para a localidade de Santana, na zona rural de Vargem Alta. Ela teria tentado fugir da ação dos bandidos e foi atingida na cabeça e nas costas. Thamires chegou a ser socorrida para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos.

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Nesta quinta, Sula Almeida e Flávia Almeida foram presas em cumprimento de mandados de prisão, expedido pela Justiça de Vargem Alta. Elas são apontadas como mandantes do crime. O delegado, responsável pelo caso, Rafael Almeida, preferiu não dar detalhes do caso para não atrapalhar as investigações. Por telefone, ele afirmou que o caso não foi concluído, que pretende encerrar o inquérito o mais rápido possível e que outras diligências estão em curso.
De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), as presas permanecem no Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim.

O CRIME

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu às 14h30, em frente a uma empresa de mármore e granito. Thamires Lorençoni e o marido estavam no caminhão Mercedes & Benz de cor azul, quando dois homens em um carro modelo Voyage, de cor prata, emparelharam os veículos.
Após terem anunciado o assalto e roubado uma quantia em dinheiro, os criminosos atiraram na mulher, que teria tentado fugir da ação dos bandidos. Thamires Lorençoni foi atingida na cabeça e nas costas, chegou a ser socorrida para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. Ela deixou três filhos.
Os suspeitos conseguiram fugir e não foram localizados pela polícia.

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