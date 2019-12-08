Sula Almeida e a filha Flavia Almeida são suspeitas de tramar morte Crédito: Fotos: Reprodução Facebook

Your browser does not support the audio element. Morte de agricultora no ES teria sido planejada por madrasta do marido

O caso, porém, teve uma reviravolta na última quinta-feira. A Polícia Civil de Vargem Alta prendeu Sula Almeida e a filha dela, Flávia Almeida, como principais suspeitas de encomendar o crime e descartou a possibilidade de latrocínio. De acordo com familiares, Sula é madrasta do marido de Thamires, que estava com ela na hora do crime.

Thamires foi assassinada no último sábado (30) em Vargem Alta Crédito: Arquivo da família

Sula e Flávia foram encaminhadas para o Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim. Os suspeitos de atirarem contra Thamires ainda não foram localizados. A reportagem tentou contato com o delegado responsável pelo caso. Até a publicação desta reportagem, ele não havia atendido o telefone. Na sexta-feira, ele informou à reportagem, por telefone, que o caso ainda não foi concluído.