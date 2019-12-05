'É a segunda filha que eu perco por causa de homem', desabafa mãe no ES

Há 15 anos, Ângela viveu a mesma dor de perder uma filha, Sara Gomes dos Santos, que foi morta aos 16 anos após ser agredida a pauladas pelo companheiro. Sara morreu no dia do aniversario de 1 ano da filha e neta de Ângela.

Um dos filhos relatou para a polícia que o pai dele e marido da mulher, após fazer uso de álcool e drogas, deu facadas no pescoço da vítima por não aceitar o pedido de separação da esposa. Segundo um amigo de Genaína, parentes da mulher ouviram os gritos de desespero das crianças e acionaram a Polícia Militar por volta das 2h30. Quando os militares e o Samu chegaram ao local, a vítima já estava sem vida. Esse amigo, que não se identificou, confirmou o que disse a família e relatou que o casal tinha uma relação conturbada.