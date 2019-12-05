Mulher é morta a facadas na frente dos filhos em Cariacica

Uma mulher de 34 anos foi morta a facadas dentro de casa no bairro Rio Branco, em Cariacica, na madrugada desta quinta-feira (05). O marido dela é o principal suspeito. Segundo vizinhos, o crime ocorreu na frente dos quatro filhos do casal, entre eles, duas crianças de 8 e 11 anos.
Um dos filhos relatou para a polícia que o pai dele e marido da mulher, após fazer uso de álcool e drogas, deu facadas no pescoço da vítima por não aceitar o pedido de separação da esposa.
A vítima foi identificada como Genaína Gomes dos Santos. O suspeito de cometer o crime, Antônio Junior Cruz da Silva, fugiu e ainda não foi localizado. Segundo um amigo de Genaína, parentes da mulher ouviram os gritos de desespero das crianças e acionaram a Polícia Militar por volta das 2h30. Quando os militares e o Samu chegaram ao local, a vítima já estava sem vida. Esse amigo, que não se identificou, relatou que os dois tinham uma relação conturbada.
"Já teve outras vezes que eles brigaram. A família relatava que era um relacionamento muito difícil", afirmou o amigo, que contou que a vítima trabalhava em um restaurante.
O corpo da mulher foi levado para o Departamento Médico Legal, em Vitória.