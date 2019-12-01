Morta a facadas em Cariacica, mulher já havia denunciado marido na polícia

Cristina Melo do Rosário foi morta a facadas pelo marido na frente das filhas Crédito: Reprodução/Facebook

Morta a facadas pelo marido , Cristina Melo do Rosário, de 34 anos, já havia sido agredida outras vezes. Vizinhos e familiares contam que ela já havia registrado queixa contra Eduardo Cruz da Silva algumas vezes, embora sempre o perdoasse. Na madrugada deste domingo (01), depois de mais uma briga, ela acabou morta na frente das filhas de 8 e 11 anos de idade.

Uma vizinha, que por medo pediu para não ser identificada, contou que as agressões aconteciam há cerca de oito anos e que Eduardo era extremamente ciumento.

"Muitas vezes as crianças vinham na minha porta pedir socorro, outras vezes ela mesma me pedia ajuda. Ela foi levando, denunciando. Às vezes ia na delegacia, denunciava, outras vezes até deixava para lá. Mas nunca tinha chegado a esse ponto, de tamanha maldade", afirmou.

De acordo com a irmã da vítima, Elaine Melo do Rosário, Cristina não relatava as agressões para a família. "Para mim ela não falava nada. Ela não falava para a gente, mas os vizinhos contam que ele agredia ela. Ele era totalmente estranho, bebia muito", comentou.

"A mulher não podia sair. Ele monitorava celular, facebook, tanto que ele tinha o WhatsApp dela no computador dele. Ele monitorava ela. A criança falou que ele acordou falando que a mãe estava traindo e começou a esfaquear ela na frente das crianças" Vizinha - Por medo, pediu para não ser identificada

Eduardo utilizou faca para assassinar a companheira, em Cariacica Crédito: Barbara Oliveira

Para a família e os amigos, fica a memória de uma mulher divertida e extremamente dedicada. "Ela era muito esforçada, tanto que estava fazendo curso de técnico em enfermagem para não ter que depender dele. Ela tem três filhas e uma irmã especial que ela tomava conta. Era uma irmã para mim. Uma perda muito grande", desabafou uma vizinha.

"Falei com ela que esse era um perdão para a morte. Que todo mundo que perdoa nesses casos, acaba sempre morrendo. Ele chorava, agarrava nas pernas dela e ela acabava perdoando. Olha no que deu?" Prima - Por medo, pediu para não ser identificada

O CRIME

Na madrugada deste domingo , uma vizinha acordou depois de ouvir o grito de socorro das crianças. Após presenciar o desespero das filhas do casal, a vizinha parou um carro que passava pela rua para pedir ajuda. Dentro do veículo estavam três rapazes, que voltavam de uma festa. O grupo foi até a casa, arrombou a porta e conseguiu salvar as crianças, mas encontrou a mulher já sem vida.