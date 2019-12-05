O relato de quem viu uma criança narrar o assassinato da mãe no ES

Ângela Maria Gomes dos Santos mostra a foto da filha, Genaína Gomes, que foi morta pelo marido Crédito: Rodrigo Gavini

Quando entrei pelo portão de madeira, simples, que dá acesso à casa da mãe da Genaína Gomes, a primeira pessoa que eu vi foi uma menina linda, vestida de branco e de cabeça baixa. Pedi licença e perguntei se aquela era a residência dos familiares da Genaína. "É sim, moço. Pode entrar. Foi minha mãe que morreu', respondeu a criança, com a aparência de quem tinha chorado por horas, antes de correr para dentro de casa e sentar no sofá da sala.

Entrei na varanda da casa da família. A mãe de Genaína e avó da criança, Ângela Maria Gomes dos Santos, já me aguardava para a entrevista, combinada previamente pelo telefone. Após conversar com a família e prestar condolências pelas dores irreparáveis que eles sentem, pedi que Ângela se sentasse em uma cadeira na varanda para começar a gravação.

Aquela menina que me recebeu na portão de madeira veio em direção à Ângela e ficou acariciando o rosto dela. Tão pequena e já tirando forças não sei da onde para tentar consolar a avó. Precisei interromper aquela cena de carinho porque, claro, não podemos expor a identidade da criança. A menina voltou para a sala, mas ficou acompanhando atentamente a conversa. Não queria sair dali. Confesso que, durante a entrevista, meu olhar fugiu algumas vezes para dentro da sala, no sofá onde estava aquela menina.

Ângela começou a contar o que sabia do crime. Ela mora ao lado da casa onde a filha vivia. Ângela ouviu os gritos de desespero das crianças, mas não viu o que aconteceu. As crianças viram.

"Ele estava em casa e ela pediu pra ele sair. Ele foi e matou ela", disse Ângela, sem conseguir explicar direito o ocorrido porque não parava de chorar.