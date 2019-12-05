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Na frente dos filhos

Mulher chamou a polícia antes de ser morta pelo marido em casa no ES

Insatisfeita com o relacionamento abusivo, pedia ao marido que saísse de casa. Na madrugada deste quinta-feira (05), segundo a família da camareira, ela foi morta na frente dos quatro filhos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2019 às 10:37

Publicado em 05 de Dezembro de 2019 às 10:37

Data: 05/12/2019. Ângela Maria Gomes dos Santos, mãe de Genaína Gomes dos Santos, morta pelo marido em Cariacica Crédito: Caíque Verli
Genaína Gomes dos Santos, morta pelo marido na frente dos filhos na madrugada desta quinta-feira (05), em Cariacica, vivia em um relacionamento conturbado. Horas antes de ser assassinada, a camareira chegou a chamar a Polícia Militar após ser ameaçada pelo companheiro, de acordo com relato de familiares. Insatisfeita com o relacionamento abusivo, pedia ao marido que saísse de casa. 
"Ele vivia ameaçando ela com palavras. Não poderia ter feito isso, matar na frente dos filhos e deixar quatro filhos sem mãe. Era só se separar e cada um ir para um canto", desabafou a mãe da vítima, Ângela Maria Gomes dos Santos.

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O suspeito de cometer o crime, Antônio Junior Cruz da Silva, fugiu e ainda não foi localizado. A família de Genaína relata que o suspeito era usuário de drogas, bebia bastante e já tinha agredido fisicamente a esposa, com quem vivia junto havia mais de 10 anos.
Antônio Junior Cruz da Silva é considerado o principal suspeito de matar Genaína Crédito: Reprodução/ Redes sociais
O corpo de Genaína ainda não foi liberado pela família, que, por isso, não tem informações sobre velório e enterro. 

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