Mulher chamou a polícia antes de ser morta pelo marido em casa no ES

Data: 05/12/2019. Ângela Maria Gomes dos Santos, mãe de Genaína Gomes dos Santos, morta pelo marido em Cariacica Crédito: Caíque Verli

Genaína Gomes dos Santos, morta pelo marido na frente dos filhos na madrugada desta quinta-feira (05), em Cariacica , vivia em um relacionamento conturbado. Horas antes de ser assassinada, a camareira chegou a chamar a Polícia Militar após ser ameaçada pelo companheiro, de acordo com relato de familiares. Insatisfeita com o relacionamento abusivo, pedia ao marido que saísse de casa.

"Ele vivia ameaçando ela com palavras. Não poderia ter feito isso, matar na frente dos filhos e deixar quatro filhos sem mãe. Era só se separar e cada um ir para um canto", desabafou a mãe da vítima, Ângela Maria Gomes dos Santos.

O suspeito de cometer o crime, Antônio Junior Cruz da Silva, fugiu e ainda não foi localizado. A família de Genaína relata que o suspeito era usuário de drogas, bebia bastante e já tinha agredido fisicamente a esposa, com quem vivia junto havia mais de 10 anos.

Antônio Junior Cruz da Silva é considerado o principal suspeito de matar Genaína Crédito: Reprodução/ Redes sociais