O último post de mulher assassinada a facadas pelo marido no ES

"É tanta perturbação dentro de casa que a gente perde ate a vontade de viver. Cansada, exausta." Esta foi a última publicação feita por Huanna Pereira Rody, no perfil dela no Facebook, no dia 5 de novembro. Menos de um mês depois, ela foi esfaqueada até a morte pelo próprio companheiro, em Cachoeiro de Itapemirim, região Sul do Espírito Santo.
Huanna foi morta durante a madrugada, após uma discussão com o marido, Charles Nery Marvila. Um vizinho ouviu os pedidos de socorro da vítima, tentou ajudar, mas acabou esfaqueado. Ele foi socorrido para o hospital. Charles, o agressor, também foi encaminhado para o pronto-atendimento após tentar se matar. Ele ficou internado sob escolta e logo depois encaminhado ao presídio.
As discussões entre vítima e agressor eram frequentes, segundo os vizinhos. Os dois filhos do casal, inclusive, já teriam presenciado o pai agredindo a mãe. No momento do crime, as crianças não estavam na casa.
Huanna é mais uma vítima de feminicídio no Espírito Santo. Só neste ano, 29 mulheres foram mortas por namorados, maridos e ex-companheiros apenas pela condição de serem mulheres. Na semana que Huanna foi morta, outras duas mulheres também foram assassinadas a facadas, dentro de suas casas.