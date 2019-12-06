O último post de mulher assassinada a facadas pelo marido no ES

Huanna desabafou nas redes sociais sobre uma perturbação que estava vivendo em casa. Um mês depois ela foi morta pelo marido

Huanna foi morta durante a madrugada, após uma discussão com o marido, Charles Nery Marvila. Um vizinho ouviu os pedidos de socorro da vítima, tentou ajudar, mas acabou esfaqueado. Ele foi socorrido para o hospital. Charles, o agressor, também foi encaminhado para o pronto-atendimento após tentar se matar. Ele ficou internado sob escolta e logo depois encaminhado ao presídio.