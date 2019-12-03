De janeiro a novembro, ES teve 29 vítimas de feminicídio

Mulher foi morta a facadas pelo marido, no Espírito Santo Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

De janeiro a novembro deste ano, 29 mulheres foram vítimas de feminicídio no Espírito Santo . O número é menor que o do mesmo período do ano passado, que foram 32 feminicídios - 9,4% de redução. Mas acende um alerta. Só neste fim de semana, já em dezembro, pelo menos outras duas foram mortas pelos companheiros. Para especialistas, os números reforçam a necessidade de políticas públicas voltadas para o auxílio a mulheres. Na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) , um laboratório tenta encontrar respostas e oferece serviços para vítimas.

De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp) , a Divisão Especializada de Atendimento à Mulher em 2019 contabilizou 1.299 prisões em flagrante, mais de 14 mil boletins de ocorrência e mais de 7,3 mil medidas protetivas de urgência.

O suspeito, Eduardo Cruz da Silva, é servidor da Ufes. Na mesma instituição, existe o Laboratório de Pesquisa sobre Violência Contra a Mulher no Espírito Santo (Lapvim/ES), cujo objetivo é entender quem são as vítimas e o que fazer para ajudá-las.

A ideia do laboratório surgiu porque a gente começou a ver na universidade vários projetos de pesquisa que estavam analisando questões relativas à violência contra a mulher no Espírito Santo. A gente buscou todos esses projetos, reuniu num grande laboratório de pesquisa, que hoje conta com professoras do curso de direito, psicologia, serviço social, cinema, enfermagem, medicina, explicou a professora Brunela Vicenzi.

De acordo com ela, a pesquisa já mostrou que as mulheres negras são as maiores vítimas desse tipo de violência e que as políticas públicas para evitar os crimes não alcançam essa parte da população.

Um dado que temos concreto é que o Espírito Santo está em segundo lugar no índice de violência contra mulheres negras. Isso é um número muito grave. Outro dado é que as políticas públicas de combate à violência contra a mulher fizeram efeito nos período de 2012 até 2017, que é o último dado oficial que a gente tem, para mulheres não negras. As políticas públicas não estão chegando nessas mulheres que sofrem mais violência. É preciso fazer algo direcionado para essa população, disse.

Pensando em como auxiliar essas mulheres, o laboratório também oferece serviços voltados para as vítimas de violência.

O grupo é para pesquisa, mas, a partir da pesquisa, a gente também criou algumas atividades de extensão, que são para atendimento da população. A gente tem no Hospital das Clínicas o Pavivis [Programa de Atendimento à Vítimas de Violência Sexual]; e o Pavis, que é um sistema que atende vítimas de violência pós-parto, durante o parto; e o atendimento jurídico para dar aconselhamento à mulher, disse a pesquisadora.

Ainda de acordo com ela, em casos de violência, a orientação é acionar as autoridades policiais.

SERVIÇO

Laboratório de Pesquisas sobre Violência contra a Mulher - LapVim / Ufes

Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Prédio da Reitoria, 2° andar, Campus de Goiabeiras, Vitória - ES

Telefone: (27) 4009-2244

E-mail: [email protected]

Site: https://lapvim.ufes.br