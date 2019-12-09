Um assassinato e três tentativas em quatro horas na Grande Vitória

Policiais da DHPP investigam o crime Crédito: Carlos Alberto Silva/Arquivo

Um homem foi assassinado e três pessoas foram vítimas de tentativa de homicídio em quatro horas na Grande Vitória no período entre a noite deste domingo (8) e a madrugada desta segunda-feira (9). Em Vitória , Sidney Passos Nascimento, de 39 anos, foi assassinado a tiros na Rua Olímpio Rodrigues Passos, no bairro Maria Ortiz, às 2h desta segunda-feira.

No bairro Inhanguetá, também na Capital, um homem de 23 anos foi atingido com duas facadas na Rua da Galeria. Ele foi socorrido para o Hospital de Urgência e Emergência de Vitória (antigo São Lucas). O crime aconteceu por volta das 23h30 deste domingo (8).

Às 22h50 de domingo, um jovem de 19 anos e uma mulher de 25 foram baleados perto de uma lanchonete na Rua Rio Grande do Sul, no bairro José de Anchieta, na Serra.

A jovem de 25 anos foi ferida com 10 tiros. O homem que estava próximo a ela foi atingido por dois disparos.