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Violência no Sul

Homem é morto após briga dentro de boate em Itapemirim

Francisco de Assis Amaral de Aguiar foi golpeado com um canivete e morreu após dar entrada em hospital no balneário
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2019 às 15:49

Publicado em 08 de Dezembro de 2019 às 15:49

Hospital Menino Jesus, em Itapemirim Crédito: Divulgação/HECI
Um homem de 34 anos morreu após ser esfaqueado após uma briga em uma boate de Itapemirim, Litoral Sul do Estado, na madrugada deste domingo (08). A vítima, identificada por Francisco de Assis Amaral de Aguiar, chegou a ser socorrida por populares, mas não resistiu aos ferimentos.
Segundo a Polícia Civil, o caso aconteceu por volta da 1h. A informação de populares à Polícia Militar é que a vítima teria se envolvido em uma discussão com outros homens. Durante a briga, Francisco de Assis foi atingido na região do tórax por um canivete.
Populares socorreram a em seu próprio carro, um Fiat Strada, com intenso sangramento até o Hospital Menino Jesus, em Itapemirim, mas ele morreu logo após os primeiros atendimentos. O corte teria atingido o fígado. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
Francisco de Assis Amaral de Aguiar era morador do balneário. A polícia fez buscas, mas até o momento, ninguém foi detido pelo crime, que continua sendo investigado pela Polícia Civil.

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