Homem é morto após briga dentro de boate em Itapemirim

Um homem de 34 anos morreu após ser esfaqueado após uma briga em uma boate de Itapemirim, Litoral Sul do Estado, na madrugada deste domingo (08). A vítima, identificada por Francisco de Assis Amaral de Aguiar, chegou a ser socorrida por populares, mas não resistiu aos ferimentos.
Segundo a Polícia Civil, o caso aconteceu por volta da 1h. A informação de populares à Polícia Militar é que a vítima teria se envolvido em uma discussão com outros homens. Durante a briga, Francisco de Assis foi atingido na região do tórax por um canivete.
Populares socorreram a em seu próprio carro, um Fiat Strada, com intenso sangramento até o Hospital Menino Jesus, em Itapemirim, mas ele morreu logo após os primeiros atendimentos. O corte teria atingido o fígado. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
Francisco de Assis Amaral de Aguiar era morador do balneário. A polícia fez buscas, mas até o momento, ninguém foi detido pelo crime, que continua sendo investigado pela Polícia Civil.