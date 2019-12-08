Homem é detido após ir à casa da sogra e atirar contra o chão, em Viana

Homem vai à casa da sogra armado após separar da ex-mulher Crédito: Marcos Fernandez

Inconformado com a separação, um homem de 26 anos foi preso em flagrante após ir à casa da sogra e realizar dois disparos contra o chão. O fato ocorreu neste domingo (8), por volta das 8 horas, em Viana

Segundo a delegada de plantão da Delegacia de Plantão Especializado de Atendimento à Mulher (Deam), Suzana Duarte Garcia, o homem e a ex-mulher teriam se separado havia uma uma semana. No entanto, por estar inconformado com a separação, ele foi armado até a casa da sogra.

No local, pegou a arma e fez dois disparos contra o chão na presença da ex-mulher e da sogra. Logo após os disparos, entregou a arma para a mãe da ex-companheira. Ele teria relatado que a intenção não era matar a esposa, mas tirar a própria vida por causa da separação.

A mulher, que ficou casada por 10 anos e possui uma filha de 8 anos com o homem, disse à delegada que ele nunca chegou a agredi-la. Durante o depoimento, inclusive, ela não representou queixa contra ele nem solicitou medida protetiva. O motivo da separação era devido ao vício do ex-marido em bebida alcoólica.