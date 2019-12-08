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Tragédia na 262

Acidente com mortes em Ibatiba: uma vítima segue internada

Carro com cinco ocupantes bateu em carreta no sábado (07). Três jovens morreram no local e dois ficaram feridos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2019 às 16:59

Publicado em 08 de Dezembro de 2019 às 16:59

Acidente envolvendo carreta e carro na BR 262 em Ibatiba Crédito: Divulgação/PRF
Um dos passageiros que estava no carro que se envolveu em um grave acidente com uma carreta e deixou três pessoas mortas na BR 262, em Ibatiba, no Espírito Santo, na manhã deste sábado (7), permanece internado. Outro ocupante do veículo foi socorrido e recebeu alta médica no mesmo dia.
Segundo a equipe médica do Pronto Socorro de Ibatiba, um dos jovens encaminhados à unidade após a batida recebeu alta médica ontem, pois sofreu apenas escoriações. Já o outro, que fraturou a perna e a clavícula, foi transferido da unidade para o Hospital São Lucas, em Vitória. A remoção foi realizada com apoio de ambulância do município Lajinha, Minas Gerais, onde o rapaz mora.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 6 horas. O motorista do automóvel - modelo Chevrolet/ Classic LS cor preta - que vinha sentido Belo Horizonte a Vitória quando perdeu o controle da direção. O veículo rodou na pista, invadiu a contramão de direção, caiu na sarjeta e retornou à pista. A lateral esquerda do carro colidiu na frente do caminhão bitrem que vinha na direção oposta.
Ao todo cinco pessoas estavam no automóvel. O motorista do carro, o universitário Renato Mendes Batista, de 26 anos, e dois ocupantes, Matheus e Henrique Ávila de Medeiros, de 27 anos, morreram no local. O condutor do bitrem, um homem, 38 anos de idade ficou ileso.

LUTO

Os velórios de Matheus Moreno, Henrique Medeiros e Renato Batista aconteceram na Primeira Igreja Batista de Ibatiba. Segundo familiares, o culto fúnebre foi realizado neste domingo e o sepultamento aconteceu no final da manhã.
A prefeitura de Ibatiba lamentou o ocorrido e decretou luto oficial de três dias no sábado. Nesse período a sede do governo municipal funcionará em expediente interno. É com muita tristeza que na manhã deste sábado (07), recebemos a lamentável notícia do falecimento de três jovens de Ibatiba que se envolveram em um acidente na BR 262. Jovens, meninos da Terra dos Tropeiros, que como todos os outros tinham inúmeros sonhos e infelizmente tiveram suas vidas interrompidas por um trágico acidente. Que o Senhor de muita força e fé aos familiares nesse momento tão difícil, registrou o prefeito do município, Luciano Miranda Salgado, numa rede social.

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