Acidente com mortes em Ibatiba: uma vítima segue internada

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 6 horas. O motorista do automóvel - modelo Chevrolet/ Classic LS cor preta - que vinha sentido Belo Horizonte a Vitória quando perdeu o controle da direção. O veículo rodou na pista, invadiu a contramão de direção, caiu na sarjeta e retornou à pista. A lateral esquerda do carro colidiu na frente do caminhão bitrem que vinha na direção oposta.

Os velórios de Matheus Moreno, Henrique Medeiros e Renato Batista aconteceram na Primeira Igreja Batista de Ibatiba. Segundo familiares, o culto fúnebre foi realizado neste domingo e o sepultamento aconteceu no final da manhã.

A prefeitura de Ibatiba lamentou o ocorrido e decretou luto oficial de três dias no sábado. Nesse período a sede do governo municipal funcionará em expediente interno. É com muita tristeza que na manhã deste sábado (07), recebemos a lamentável notícia do falecimento de três jovens de Ibatiba que se envolveram em um acidente na BR 262. Jovens, meninos da Terra dos Tropeiros, que como todos os outros tinham inúmeros sonhos e infelizmente tiveram suas vidas interrompidas por um trágico acidente. Que o Senhor de muita força e fé aos familiares nesse momento tão difícil, registrou o prefeito do município, Luciano Miranda Salgado, numa rede social.