Universitário morre em acidente na BR 262 um mês antes de formatura

Matheus Vieira Moreno morreu no acidente na BR 262, em Ibatiba Crédito: Reprodução/ Instagram Matheus Moreno

O estudante de Engenharia de Produção, Matheus Vieira Moreno, de 27 anos, foi uma das três vítimas de um acidente na BR 262 envolvendo um caminhão e um carro de passeio , em Ibatiba. Ele morreu a um mês de se formar. O jovem, que era aluno de uma faculdade em Vitória, concluiu as provas do curso nas últimas semanas e estava empolgado com a formatura, segundo amigos e familiares. A colisão aconteceu por volta das 6h deste sábado (7) e deixou outros dois rapazes feridos.

"Ele fez algumas provas e iria se formar. A gente estava se preparando para comemorar a formatura. Estamos todos muito abalados", contou, emocionada, a única irmã de Matheus, Karla Moreno.

Descrito pelos amigos como apaixonado pela música, Matheus tocava guitarra há quase um ano em uma banda de rock, o "Alabama Acoustic Rock", que se apresenta no Sul do Espírito Santo e na região Leste de Minas Gerais. Ele também tocava violão, acompanhando cantores sertanejos do Sul.

"Ele gostou de música a vida inteira. Começou a tocar em uma igreja e depois, profissionalmente. Estamos todos muito tristes porque o Matheus era um cara leal e parceiro, que fazia sempre muitas amizades. Era muito querido, principalmente no meio musical de Ibatiba, porque já tocou em muitas bandas", lamentou um amigo da vítima, João Francisco Junior, que é policial militar em Minas Gerais e mora em Ibatiba.

SHOW NA NOITE ANTERIOR

Matheus e um dos feridos na tragédia, que também era músico, chegaram a se apresentar juntos na noite anterior ao acidente, em Ibatiba. Os dois e mais três amigos, que são da cidade do Sul do Estado, decidiram ir, após a apresentação em Ibatiba, para Irupi, onde se divertiram em um bar.

Eles voltavam de Irupi para Ibatiba, quando aconteceu a colisão. Os amigos estavam em um Chevrolet Classic que bateu em um caminhão bitrem. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor do automóvel perdeu o controle do veículo. O carro rodou na pista, invadiu a contramão, caiu na sarjeta e voltou à pista. O caminhão bitrem bateu na lateral esquerda do automóvel. O motorista do carro, Renato Mendes Batista, de 26 anos, e dois ocupantes, Matheus e Henrique Ávila de Medeiros, de 27 anos, morreram no local.