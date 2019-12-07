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Tragédia

Acidente grave na BR 262 deixa mortos e feridos no Sul do ES

Motorista do carro teria perdido controle da direção e lateral do veículo bateu em um caminhão bitrem. Três pessoas morreram no local e outras duas ficaram gravemente feridas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2019 às 13:24

Publicado em 07 de Dezembro de 2019 às 13:24

Acidente envolvendo carreta e carro na BR 262 em Ibatiba Crédito: Divulgação/PRF
Um acidente envolvendo um caminhão e um carro de passeio deixou  pelo menos três pessoas mortas e outras duas gravemente  feridas no km 172 da BR 262, na manhã deste sábado (7). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF),  a batida ocorreu por volta das 6 horas, em Ibatiba, na Região Sul do Estado.
Acidente envolvendo carreta e carro na BR 262 em Ibatiba Crédito: Divulgação/PRF
Segundo a PRF, o motorista do automóvel - modelo Chevrolet/ Classic LS cor preta - que vinha sentido Belo Horizonte a Vitória quando perdeu o controle da direção. O veículo rodou na pista, invadiu a contramão de direção, caiu na sarjeta e retornou à pista. A lateral esquerda do carro colidiu na frente do caminhão bitrem que vinha na direção oposta.

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O todo cinco pessoas estavam no automóvel. O condutor do Classic, um jovem de 26 anos, e outros dois ocupantes, dois homens de 27 anos, morreram no local do acidente. Outros dois jovens um de 20 anos e outro de 27 anos, ficaram gravemente feridos. Já o condutor do bitrem, um homem, 38 anos de idade ficou ileso.
Pista do KM 172 da BR 262 em Ibatiba está parcialmente interditada no local. Mais informações em instantes.
Acidente envolvendo carreta e carro na BR 262 em Ibatiba Crédito: Divulgação/PRF

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