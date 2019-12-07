Acidente grave na BR 262 deixa mortos e feridos no Sul do ES

Segundo a PRF, o motorista do automóvel - modelo Chevrolet/ Classic LS cor preta - que vinha sentido Belo Horizonte a Vitória quando perdeu o controle da direção. O veículo rodou na pista, invadiu a contramão de direção, caiu na sarjeta e retornou à pista. A lateral esquerda do carro colidiu na frente do caminhão bitrem que vinha na direção oposta.

O todo cinco pessoas estavam no automóvel. O condutor do Classic, um jovem de 26 anos, e outros dois ocupantes, dois homens de 27 anos, morreram no local do acidente. Outros dois jovens um de 20 anos e outro de 27 anos, ficaram gravemente feridos. Já o condutor do bitrem, um homem, 38 anos de idade ficou ileso.