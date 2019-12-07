Acidente grave na BR 262 deixa mortos e feridos no Sul do ES

Um acidente envolvendo um caminhão e um carro de passeio deixou pelo menos três pessoas mortas e outras duas gravemente feridas no km 172 da BR 262, na manhã deste sábado (7). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida ocorreu por volta das 6 horas, em Ibatiba, na Região Sul do Estado.
Segundo a PRF, o motorista do automóvel - modelo Chevrolet/ Classic LS cor preta - que vinha sentido Belo Horizonte a Vitória quando perdeu o controle da direção. O veículo rodou na pista, invadiu a contramão de direção, caiu na sarjeta e retornou à pista. A lateral esquerda do carro colidiu na frente do caminhão bitrem que vinha na direção oposta.
O todo cinco pessoas estavam no automóvel. O condutor do Classic, um jovem de 26 anos, e outros dois ocupantes, dois homens de 27 anos, morreram no local do acidente. Outros dois jovens um de 20 anos e outro de 27 anos, ficaram gravemente feridos. Já o condutor do bitrem, um homem, 38 anos de idade ficou ileso.
Pista do KM 172 da BR 262 em Ibatiba está parcialmente interditada no local. Mais informações em instantes.