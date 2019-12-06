Acidente com bobina no ES: motorista é indiciado pela morte de motociclista

Bobina amarrada com plástico caiu de carreta e matou motorista em Vila Velha Crédito: Elis Carvalho

Professor morto atingido por bobina de carreta em Vila Velha Crédito: Reprodução

A informação foi confirmada pela Polícia Civil nesta sexta-feira (6). O órgão afirmou que o inquérito foi concluído nesta quinta-feira (5). A PC diz que os laudos apontaram que o veículo transitava acima da velocidade permitida no momento do acidente, e a amarração da carga estava em desacordo com a legislação.

As investigações também apontaram que o motorista, identificado como Gilson Antonio Pena, era o responsável pelo acondicionamento da carga na carroceria. Naquele dia, o homem prestou três horas de depoimento e alegou que era apenas o motorista da carreta, contratado pela empresa RR Transportes e Locação, de Vila Velha. À época, o motorista alegou que a responsabilidade pelo carregamento da bobina era da empresa Prysmian.

A reportagem de A Gazeta está tentando localizar o motorista para ouvi-lo sobre o indiciamento. Assim que conseguir, esta matéria será atualizada. A Prysmian também foi procurada para se pronunciar sobre o caso agora que o inquérito foi concluído, mas informou que não vai emitir nenhum novo posicionamento. Quando o acidente aconteceu, a empresa enviou a seguinte nota (leia na íntegra).

"O Grupo Prysmian lamenta profundamente o acidente ocorrido no bairro de São Torquato, em Vila Velha-ES, em que o desprendimento da carga de uma carreta da empresa transportadora Ramos & Ramos, contratada para o transporte de Bobinas de sua propriedade, levou ao falecimento do Sr Mauro Guimarães.

Além de se solidarizar profundamente com os familiares da vítima, o Grupo Prysmian se empenhará em colaborar com os órgãos públicos no trabalho de apuração das circunstâncias do ocorrido. A Prysmian contrata transportadoras experientes do mercado de transporte de cargas, cumprindo aos profissionais destas empresas atuarem para garantir a correta estabilidade da carga que transportam, nos termos das normas regulamentadoras aplicáveis".

O ACIDENTE

O professor de história Mauro Celso Azevedo Guimarães morreu ao ser atingido por uma bobina de aço que despencou de uma carreta em São Torquato, Vila Velha. Ele tinha acabado de dar aulas em uma escola de Aparecida, em Cariacica e seguia de moto para Vila Velha, onde pretendia almoçar em casa, no bairro Alecrim, para dar aula no período da tarde em um colégio de Alvorada, mesmo município.

Bobina cai de carreta, atinge e mata motociclista

Mas, ao passar pela avenida Vale do Rio Doce, por volta de 11h40, duas bobinas de aço soltaram da carreta que saía da Cinco Pontes, no sentido Cariacica, e uma delas atingiu o motociclista, que morreu na hora.

Imagens do videomonitoramento da Prefeitura de Vila Velha (veja abaixo) mostram quando as duas bobinas se desprendem da carreta no momento em que o veículo faz uma curva no sentido Porto de Santana e, uma delas, atinge o professor.

"O CAPACETE QUEBROU", DIZ AMIGO

Amigo da vítima, o professor de inglês David Pinto dos Santos, de 34 anos, viu toda a cena da colisão. "Nós saímos juntos da escola em Alvorada, cada um em sua moto, e iríamos dar aula na mesma escola, em Alvorada. Existem outros caminhos para ir de Vila Velha para Cariacica, mas a gente preferia esse trajeto por ser mais rápido. Ele estava na minha frente quando as bobinas caíram da carreta. Uma delas foi em cheio no rosto do Mauro. Eu ainda parei pra ver se ele estava bem, mas ele morreu na hora. O capacete quebrou e o rosto ficou desfigurado. Ainda estou em choque", relatou.

IRREGULARIDADES

De acordo com os peritos da Polícia Civil que foram ao local do acidente, das oito bobinas que estavam na carreta, cinco estavam soltas e três estavam amarradas de forma irregular. Os peritos explicaram que a fita catraca deve ser passada por dentro e por cima das bobinas para a amarração correta. Porém, as três bobinas estavam presas apenas pelas extremidades. As outras cinco estavam soltas, com amarrações irregulares feitas com fitas plásticas, o que não é permitido.

Bobina amarrada com plástico caiu de carreta e matou motorista em Vila Velha Crédito: Elis Carvalho

TESTE DO BAFÔMETRO

O motorista da carreta realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para o uso de álcool.

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DESABAFO DE PRIMO: "FALTA FISCALIZAÇÃO"

Indignado com a morte do professor de Mauro, o primo dele, o guarda municipal Fábio Defendente, apontou que o acidente ocorrido foi provocado pela falta de fiscalização. Fábio esteve no local do acidente, na Avenida Vale do Rio Doce, em São Torquato, Vila Velha, logo após a bobina de aço despencar e atingir a moto onde estava o professor.

"É meu primo, meu irmão, nós crescemos juntos. O que eu vou falar para a minha tia? Ele tem dois filhos. Mais uma vez: o cara amarrou o negócio com plástico, meu Deus! Não tem fiscalização. Até quando? Até quando o Brasil vai ficar desse jeito?" Fábio Defendente - Primo do professor