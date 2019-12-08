Jair Tamanini Júnior e Jonas Henrique Neto morreram no acidente Crédito: Eduardo Dias

Dois motociclistas morreram em acidentes em rodovias estaduais, na noite deste sábado (7), em Colatina . De acordo com informações de boletins da Polícia Militar, as duas mortes aconteceram porque os condutores perderam o controle das motos.

Your browser does not support the audio element. Acidentes em rodovias estaduais matam dois motociclistas em Colatina

A primeira morte aconteceu no início da noite de sábado, por volta de 18h30. Segundo informações da Polícia Militar, Jonas Henrique Neto seguia pela rodovia ES-080, entre as cidades de Colatina e Pancas. Ele perdeu o controle da moto em uma curva. Bombeiros foram ao local para socorrer a vítima, mas Jonas morreu antes de ser resgatado.

O segundo acidente aconteceu por volta das 20H. Jair Tamanini Júnior, de 25 anos, estava na rodovia ES-248, que liga Colatina a Linhares. Ele também perdeu o controle da moto, bateu em uma placa de sinalização e morreu no local do acidente.