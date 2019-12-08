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Região Norte

Acidentes em rodovias estaduais matam dois motociclistas em Colatina

Segundo informações da Polícia Militar, as duas mortes aconteceram porque os condutores perderam o controle das motos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2019 às 12:22

Publicado em 08 de Dezembro de 2019 às 12:22

Jair Tamanini Júnior e Jonas Henrique Neto morreram no acidente Crédito: Eduardo Dias
Dois motociclistas morreram em acidentes em rodovias estaduais, na noite deste sábado (7), em Colatina. De acordo com informações de boletins da Polícia Militar, as duas mortes aconteceram porque os condutores perderam o controle das motos.
Acidentes em rodovias estaduais matam dois motociclistas em Colatina
A primeira morte aconteceu no início da noite de sábado, por volta de 18h30. Segundo informações da Polícia Militar, Jonas Henrique Neto seguia pela rodovia ES-080, entre as cidades de Colatina e Pancas. Ele perdeu o controle da moto em uma curva. Bombeiros foram ao local para socorrer a vítima, mas Jonas morreu antes de ser resgatado.
O segundo acidente aconteceu por volta das 20H. Jair Tamanini Júnior, de 25 anos, estava na rodovia ES-248, que liga Colatina a Linhares. Ele também perdeu o controle da moto, bateu em uma placa de sinalização e morreu no local do acidente.
Os corpos dos dois motociclistas foram levados para o Serviço Médico Legal de linhares e foram liberadores por parentes.

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