Filho de agricultora morta em Vargem Alta ainda não sabe da morte da mãe

Thamires, agricultora morta em Vargem Alta, com o filho mais novo no colo Crédito: Arquivo da família

A morte da agricultora Thamires Lorençoni, de 27 anos, completou uma semana, mas ainda comove a cidade. De família tradicional em Vargem Alta , região Sul do Espírito Santo, Thamires foi assassinada quando voltava para casa, no último dia 30. Criminosos armados interceptaram o caminhão que era dirigido pelo marido dela e foram até o banco do carona, onde a vítima estava. Ela foi baleada nas costas e na cabeça.

Os três filhos do casal - duas meninas de 6 e 5 anos e um menino de 3 - estão ficando na casa da avó materna. As meninas ainda estão muito abaladas com o crime. Já o menino ainda não sabe da morte da mãe, de acordo com pessoas próximas da família. As suspeitas de terem encomendado o crime são a madrasta do marido, Sula Almeida, e a filha dela, Flávia Almeida. Elas foram presas na última quinta-feira (5)

A relação entre Sula e a esposa do enteado não era das melhores, segundo familiares. Ainda assim, Thamires se preparava para ir morar no mesmo imóvel que as suspeitas residem. Ela, o marido e as filhas viveriam embaixo, enquanto o pai, a madrasta e a filha dela morariam na parte de cima. Uma reforma já estava sendo feita no imóvel.

Quando a gente soube da morte da Thamires, desde o primeiro instante já imaginamos que a Sula poderia estar por trás. A Thamires era uma pessoa do bem, não tinha inimigos, a não ser ela. Elas já discutiram algumas vezes, conta um familiar que prefere não se identificar.

Sula Almeida e a filha Flavia Almeida foram presas por suspeita de tramar morte de Thamires Crédito: Facebook

Segundo ele, o sogro de Thamires e o marido dela ainda não conseguem acreditar na tragédia na família. A Sula já vivia com o pai (do marido) havia 10 anos. Elas eram de Cachoeiro de Itapemirim e vieram morar com eles. Ele está chorando muito. O marido também está muito abalado. Acabaram com a vida dele. Ele amava muito a Thamires, afirma.

Ainda não está claro por qual motivo a morte de Thamires teria sido encomendada. A polícia não fala, e o delegado que investiga o caso diz que só vai revelar a motivação após conclusão do inquérito.

VÍDEO MOSTRA ABORDAGEM DE CRIMINOSOS

As imagens da câmera de videomonitoramento de um estabelecimento às margens da rodovia ES-164, que liga Cachoeiro de Itapemirim a Vargem Alta, podem ajudar a desvendar a motivação do assassinato da agricultora. A versão inicial era de que ela teria sido morta durante uma tentativa de assalto. No entanto, o caso passou a ser tratado como homicídio pela Polícia Civil.

As imagens enfraquecem a versão de que Thamires teria sido morta por ter corrido ao ver os criminosos, já que os executores avançaram em direção a ela. O vídeo, que foi cedido pelo site Notícia Capixaba para A Gazeta, será anexado ao inquérito.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Rafael Amaral, as investigações só serão concluídas na semana que vem. Até lá, ele afirma que não irá comentar nada, para não atrapalhar nas investigações.