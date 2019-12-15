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Violência

Comerciante é morto a tiros em Brejetuba, Região Serrana do ES

José Mendes, era dono de uma mercaria no interior. Ele chegou a ser socorrido para o pronto-socorro do município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2019 às 16:04

Publicado em 15 de Dezembro de 2019 às 16:04

Brejetuba, região serrana do Estado Crédito: Reprodução/Google maps
Um comerciante de 60 anos foi morto a tiros no interior de Brejetuba, Região Serrana do Estado, na noite deste sábado (14). A vítima, José Mendes, era dono de uma mercearia local. Ele chegou a ser socorrido para o pronto-socorro do município, mas não resistiu.
Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu no distrito de São Jorge, por volta das 18h. Uma testemunha contou aos militares que ouviu os tiros e foi até o local. A vítima foi encontrada baleada, e o atirador havia fugido.
José Mendes foi socorrido por populares, mas morreu logo após dar entrada no pronto-socorro. A polícia fez buscas na região, mas ainda não localizou nenhum suspeito do crime. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. A polícia ainda desconhece a motivação do crime.

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