Comerciante é morto a tiros em Brejetuba, Região Serrana do ES

Um comerciante de 60 anos foi morto a tiros no interior de Brejetuba, Região Serrana do Estado, na noite deste sábado (14). A vítima, José Mendes, era dono de uma mercearia local. Ele chegou a ser socorrido para o pronto-socorro do município, mas não resistiu.
Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu no distrito de São Jorge, por volta das 18h. Uma testemunha contou aos militares que ouviu os tiros e foi até o local. A vítima foi encontrada baleada, e o atirador havia fugido.
José Mendes foi socorrido por populares, mas morreu logo após dar entrada no pronto-socorro. A polícia fez buscas na região, mas ainda não localizou nenhum suspeito do crime. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. A polícia ainda desconhece a motivação do crime.