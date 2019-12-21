Suspeito de abusar de duas crianças é agredido por populares em Cariacica

Um homem é suspeito de abusar sexualmente de duas crianças em Cariacica, na tarde desta sexta-feira (20). De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição foi acionada em decorrência da tentativa de populares de invadirem a residência onde o crime teria acontecido.
Segundo a ocorrência policial, o homem disse aos policiais que foi agredido. No documento também consta que a companheira dele afirmou que viu a filha sendo molestada. O suspeito tinha escoriações pelo corpo e foi levado para o Hospital São Lucas, em Vitória.
A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento na Delegacia de Plantão Especial da Mulher (PEM).
Um morador da região, que preferiu não se identificar, contou que as crianças têm dois e cinco anos, respectivamente.