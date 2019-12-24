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Segurança

PM faz cerco e prende foragido da Justiça em Colatina

Matheus de Amorim Pires estava na lista de procurados do Estado, e foi capturado durante policiamento de rotina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2019 às 22:14

Publicado em 23 de Dezembro de 2019 às 22:14

Matheus de Amorim Pires foi preso por policiais militares após um cerco Crédito: Polícia Militar
A Polícia Militar prendeu nesta segunda-feira (23) o foragido da Justiça, Matheus de Amorim Pires, 19 anos, que estava na lista de procurados do Estado. A prisão foi efetuada no bairro Bela Vista, em Colatina,  na Região Noroeste.

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Segundo a ocorrência, durante patrulhamento pela Rua Enzo Benete, os policiais avistaram dois indivíduos em uma moto cinza e Matheus, que estava na garupa, olhou para trás mostrando-se apreensivo.
Diante da conduta dele, a PM fez o cerco na Rua Izidoro Linhalis, e os dois foram abordados. Matheus pulou da moto para tentar fugir correndo, mas acabou escorregando e caiu. Na abordagem, os policiais constataram que se tratava de um foragido da Justiça e ele foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina.  A PM liberou o condutor da moto porque não havia contra ele nenhuma restrição e o veículo também estava em situação regular. 

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