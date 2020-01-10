Acusado de matar idosa em Colatina já estava preso com o nome do primo

Flávio Loureiro, apontado pela polícia como autor do assassinato de uma idosa em Colatina Crédito: Polícia Civil/Divulgação

Depois de quase dois anos do crime, o acusado de matar uma idosa durante um assalto em Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo, foi localizado pela Polícia Civil. Flávio Loureiro, 26 anos, estava detido no CDP de Vila Velha desde outubro de 2019, mas como usava o nome de um primo, só agora ele foi identificado e também passa a cumprir pena por latrocínio, que é roubo seguido de morte.

O crime, que gerou grande comoção na cidade, aconteceu no bairro 15 de outubro, no dia 17 de março de 2018. De acordo com a Polícia Civil, Flávio invadiu a casa de Maria do Carmo Cecco, 63 anos, esfaqueou a idosa e fugiu com o dinheiro da vítima.

Bastante ferida, com um corte no pescoço, a idosa conseguiu deixar algumas informações sobre o criminoso em um caderno. Ela escreveu as palavras Foi neto Melissa roubou, revelando o nome da avó do autor, que morava com ele perto da casa da vítima. Esse detalhe foi determinante para a identificação do autor do crime.

Palavras escritas pela vítima pouco antes de morrer Crédito: Polícia Civil/Divulgação

Flávio Loureiro teve um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça ainda em março de 2018 e desde então ele era considerado foragido.

Em dezembro de 2019, as polícias Civil e Militar de Colatina divulgaram uma lista com treze pessoas que estavam sendo procuradas por crimes cometidos na cidade. O nome de Flávio era um dos que estava na relação e a polícia recebeu uma denúncia anônima informando que o acusado estava detido na Grande Vitória, mas usava o nome de um dos seus primos.

Quando recebemos a denúncia investigamos quem eram os primos do procurado e conseguimos verificar que um deles estaria preso em Vila Velha por um roubo cometido no município da Serra. A partir disso, nós comparamos as fotos dos dois e percebemos características e tatuagens iguais. Diante disso, as digitais do preso foram recolhidas e percebemos que se tratava do Flávio e não do primo. Ele também confessou, que na verdade, era o Flávio, explicou o delegado titular da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP) de Colatina, Deverly Pereira Júnior.

O delegado revelou ainda que usando o nome do primo, Flávio havia sido detido em julho de 2019 por furto, mas foi liberado e voltou a praticar crimes. O acusado vai continuar preso no CDP de Vila Velha.

Ele também já tinha sido preso em 2014, pelo crime de assalto a mão armada, também contra uma idosa, no distrito Santo Antônio do Canaã, em Santa Teresa, na região Serrana do Espírito Santo.

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