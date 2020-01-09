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Vítimas ajudaram

Suspeito de roubo é perseguido, apanha e é preso no Morro do Moreno

O jovem preso está internado sob escolta policial no Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2020 às 17:33

Publicado em 09 de Janeiro de 2020 às 17:33

Vítima foi socorrida para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha,  Crédito: Vitor Jubini
Suspeito de roubo, um homem de 21 anos foi perseguido e agredido por um grupo de pessoas na noite desta quarta-feira (8) no Morro do Moreno, em Vila Velha. A polícia foi acionada e o suspeito foi encaminhado para um hospital do município.
De acordo com testemunhas, após atacar as vítimas, o homem correu e acabou caindo de uma pedra no Morro do Moreno. Ele foi localizado e agredido por um grupo de pessoas. O jovem foi socorrido para o Hospital Antônio Bezerra de Faria.
Por nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por roubo e segue internado sob escolta policial e, assim que receber alta, será encaminhado ao sistema prisional. O nome dele não foi divulgado pela polícia.

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