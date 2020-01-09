Suspeito de roubo é perseguido, apanha e é preso no Morro do Moreno

Suspeito de roubo, um homem de 21 anos foi perseguido e agredido por um grupo de pessoas na noite desta quarta-feira (8) no Morro do Moreno, em Vila Velha. A polícia foi acionada e o suspeito foi encaminhado para um hospital do município.
De acordo com testemunhas, após atacar as vítimas, o homem correu e acabou caindo de uma pedra no Morro do Moreno. Ele foi localizado e agredido por um grupo de pessoas. O jovem foi socorrido para o Hospital Antônio Bezerra de Faria.
Por nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por roubo e segue internado sob escolta policial e, assim que receber alta, será encaminhado ao sistema prisional. O nome dele não foi divulgado pela polícia.