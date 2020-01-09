Homem é encontrado morto às margens da Rodovia ES-010, em Manguinhos

Um homem morreu na madrugada desta quinta-feira (9) em Manguinhos, na Serra. Nas redes sociais e em mensagens que circularam nos aplicativos de mensagem, havia a informação de que o jovem morreu após ter sido eletrocutado.
De acordo com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o homem, que aparentava ter 25 anos, morreu por acidentes diversos, às 1h04, na Rodovia ES-010, em Manguinhos, Serra.
Policiais militares foi ao local e encontraram o jovem desacordado. Havia uma faca ao lado do corpo dele. O homem apresentava várias queimaduras pelo corpo. A Polícia Civil informou que a vítima foi encaminhada para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado. Um exame cadavérico deverá identificar a causa da morte.
O procedimento será encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra, que aguardará o resultado dos exames para definir se haverá instauração de inquérito.