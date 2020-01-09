Motorista preso em Viana revendia gasolina desviada a R$ 3,50 na Serra

Risco de explosão: bombeiros e policiais arrombam porta-malas de carro para retirar galões de combustível Crédito: Caique Verli

Your browser does not support the audio element. Motorista de aplicativo é preso com 350 litros de combustível desviado

motorista de aplicativo preso por participar de um esquema de desvio e revenda de gasolina disse à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que revendia o combustível na Serra, cobrando R$ 3,50 por litro, um preço bem abaixo do praticado pelo mercado. O caso aconteceu no final da noite dessa quarta-feira (8). No entanto, em depoimento formal na Polícia Civil, o suspeito negou participar da organização criminosa.

Carro com mais de 300 litros de combustível corre risco de explodir em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

O motorista de aplicativo e um acompanhante foram abordados pela PRF no km 287 da BR 101, em Viana. O acompanhante foi liberado pela Polícia Civil. Durante abordagem, os policiais encontraram no interior do automóvel sete galões com gasolina e uma mangueira. Inicialmente, segundo a PRF, o condutor disse que os galões continham água mineral, mas os policiais abriram os recipientes e descobriram o combustível.

O suspeito, de acordo com a PRF, revelou que uma pessoa conhecida, que é motorista de um caminhão-tanque, entregou a eles os galões cheios de gasolina retirados do veículo usado para transportar o combustível. Ele confessou, segundo a PRF, que revende a gasolina na Serra por R$ 3,50 (o litro) e que o motorista do caminhão-tanque recebe uma parte do dinheiro das vendas.