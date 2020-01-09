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Bombeiros retiram combustível de carro com risco de explodir em Vila Velha

Após mais de 8 horas de interdição, área da Praça de Cobilândia, que estava isolada por risco de explosão em um carro que transportava combustível furtado, foi liberada. Porta-malas do veículo precisou ser arrombado para a retirada da gasolina

Publicado em 09 de Janeiro de 2020 às 10:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2020 às 10:35
Após mais de oito horas de interdição, o Corpo de Bombeiros liberou, na manhã desta quinta-feira (9), a área da Praça de Cobilândia, que estava isolada por risco de explosão em um carro que transportava combustível furtado. Dois veículos, inclusive um caminhão da corporação, estiveram no local. Uma região de cerca de 1,8 mil metros quadrados ficou fechada, segundo informações da Guarda Municipal de Vila Velha.
O motorista do carro com combustível furtado confessou o crime e foi preso por receptação. Depois da liberação da Polícia Civil, os Bombeiros, por volta das 8h, começaram a retirar a gasolina, armazenada em sete galões dentro do veículo, um Chevrolet Classic com placa de Aracruz. A pista foi completamente liberada às 9h.

Risco de explosão: bombeiros e policiais arrombam porta-malas de carro para retirar combustível

O carro foi apreendido no posto da Polícia Rodoviária Federal em Viana e levado por um guincho para a delegacia em Cobilândia, onde houve o isolamento.
Primeiro, os militares retiraram três galões que estavam no banco de trás, mas tiveram muita dificuldade para fazer a retirada dos outros quatro que ficaram armazenados no porta-malas. A porta da frente estava aberta, mas os militares não conseguiram localizar a chave do porta-malas. Os bombeiros chamaram um chaveiro, que também não conseguiu abrir. Eles tiveram que arrombar o porta-malas.

DESTINO DO COMBUSTÍVEL

O combustível foi recolhido pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), que fará uma análise e vai descartar o material . Em nota, o Corpo de Bombeiros disse que a equipe entendeu que, por conta da quantidade de gasolina (350 litros) e a forma de armazenamento, haveria risco de explosão e decidiu por isolar as vias de acesso à pracinha do bairro, onde o carro estava. Após autorização do delegado plantonista e apoio do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), os militares realizaram a retirada dos sete galões, com material inflamável, do local, encaminhando a uma empresa de materiais recicláveis em Cariacica, onde toda gasolina será descartada.

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MOTORISTA DO CARRO

Segundo informações de policiais, o suspeito confessou o crime, disse que pegava o combustível e revendia para outros motoristas de aplicativo por um preço menor do que o praticado pelo mercado.
Ele foi autuado por crime contra ordem econômica, por adquirir, distribuir e revender combustível sem autorização, e por crime ambiental.

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