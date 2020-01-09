Carro com mais de 300 litros de combustível tem risco de explodir em Vila Velha

O carro, um Chevrolet Corsa Classic, foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Viana e levado para a Delegacia Regional de Cariacica, que funciona provisoriamente na unidade de Cobilândia.

Como há risco de explosão, já que o veículo possui sete galões com mais de 300 litros de gasolina, o Corpo de Bombeiros isolou a área perto da delegacia. Após a publicação desta reportagem, os Bombeiros conseguiram retirar três recipientes com combustível que estavam na parte da frente do carro, e, depois, precisaram arrombar o porta-malas para pegar outros quatro recipientes que estavam armazenados lá.