Carro com mais de 300 litros de combustível tem risco de explodir em Vila Velha

Um veículo que transportava cerca de 300 litros de combustível furtado armazenado em galões corre o risco de explodir em Cobilândia, Vila Velha, nesta quinta-feira (9). Uma área de 1,8 mil metros quadrados, próxima à praça do bairro, precisou ser isolada desde as 23h desta quarta-feira (8) devido ao perigo. O trânsito foi liberado parcialmente no local após a remoção dos galões de gasolina do veículo.
O carro, um Chevrolet Corsa Classic, foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Viana e levado para a Delegacia Regional de Cariacica, que funciona provisoriamente na unidade de Cobilândia.
Como há risco de explosão, já que o veículo possui sete galões com mais de 300 litros de gasolina, o Corpo de Bombeiros isolou a área perto da delegacia. Após a publicação desta reportagem, os Bombeiros conseguiram retirar três recipientes com combustível que estavam na parte da frente do carro, e, depois, precisaram arrombar o porta-malas para pegar outros quatro recipientes que estavam armazenados lá.
O condutor do carro, um motorista de aplicativo de 21 anos, foi preso por receptação. O suspeito confessou o crime e disse que fazia parte de um esquema criminoso com um motorista de um caminhão que transporta combustível.