Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Bandidos de moto matam homem no meio da rua em Vila Velha

Crime aconteceu no início da manhã desta quinta-feira (9). Ninguém foi preso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2020 às 17:31

Publicado em 09 de Janeiro de 2020 às 17:31

Árvore foi atingida durante assassinato em Alecrim, Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem foi assassinado a tiros por dois bandidos em uma moto no bairro Alecrim, em Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (9).  A Polícia Civil não tem informação sobre a motivação do crime e nem identificou possíveis suspeitos.
Testemunhas contaram que o homem passava de bicicleta quando os criminosos chegaram em uma moto. Um deles desceu e atirou várias vezes contra a vítima. Marcas dos disparos ficaram em muros e em uma árvore.

Veja Também

Tiroteio entre traficantes deixa moradores de Primeiro de Maio em pânico

A vítima ainda tentou correr, mas caiu na calçada e morreu no local. Depois do assassinato, os criminosos fugiram em direção ao bairro Santa Rita. 
O corpo do homem foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Vila Velha. Segundo a Polícia Civil, ainda não se sabe nem a autoria e nem a motivação do crime.

Veja Também

Jovem vê a polícia, anuncia que está armado e é preso em Vila Velha

Já os moradores dizem que está acontecendo uma guerra do tráfico de drogas no local. Eles acreditam que a morte pode ter relação com o tiroteio que aconteceu no último domingo (5), no bairro Primeiro de Maio, que terminou com duas pessoas presas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A jornalista estava internada em estado grave no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte
Após cinegrafista, morre repórter da Band vítima de acidente em estrada de Minas Gerais
Barril de petróleo
Diante do colapso global, um novo Brasil
Imagem de destaque
Horóscopo semanal: previsões dos signos de 20 a 26 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados