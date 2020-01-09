Bandidos de moto matam homem no meio da rua em Vila Velha

Um homem foi assassinado a tiros por dois bandidos em uma moto no bairro Alecrim, em Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (9). A Polícia Civil não tem informação sobre a motivação do crime e nem identificou possíveis suspeitos.
Testemunhas contaram que o homem passava de bicicleta quando os criminosos chegaram em uma moto. Um deles desceu e atirou várias vezes contra a vítima. Marcas dos disparos ficaram em muros e em uma árvore.
A vítima ainda tentou correr, mas caiu na calçada e morreu no local. Depois do assassinato, os criminosos fugiram em direção ao bairro Santa Rita.
O corpo do homem foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Vila Velha. Segundo a Polícia Civil, ainda não se sabe nem a autoria e nem a motivação do crime.
Já os moradores dizem que está acontecendo uma guerra do tráfico de drogas no local. Eles acreditam que a morte pode ter relação com o tiroteio que aconteceu no último domingo (5), no bairro Primeiro de Maio, que terminou com duas pessoas presas.