Bandidos de moto matam homem no meio da rua em Vila Velha

Árvore foi atingida durante assassinato em Alecrim, Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um homem foi assassinado a tiros por dois bandidos em uma moto no bairro Alecrim, em Vila Velha , na manhã desta quinta-feira (9). A Polícia Civil não tem informação sobre a motivação do crime e nem identificou possíveis suspeitos.

Testemunhas contaram que o homem passava de bicicleta quando os criminosos chegaram em uma moto. Um deles desceu e atirou várias vezes contra a vítima. Marcas dos disparos ficaram em muros e em uma árvore.

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A vítima ainda tentou correr, mas caiu na calçada e morreu no local. Depois do assassinato, os criminosos fugiram em direção ao bairro Santa Rita.

O corpo do homem foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML ) de Vitória. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Vila Velha. Segundo a Polícia Civil, ainda não se sabe nem a autoria e nem a motivação do crime.

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