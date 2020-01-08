Jovem vê a polícia, anuncia que está armado e é preso em Vila Velha

Jovem é preso com arma e munição em Vila Velha Crédito: Divulgação/PM

Um jovem de 20 anos foi preso nesta terça-feira (7) no bairro Pedra dos Búzios, em Vila Velha . Junto com ele foram apreendidas uma pistola 380 e 18 munições. A prisão aconteceu durante o patrulhamento na rua Américo Bernardes. Policiais militares receberam a denúncia de que havia homens armados em um beco e toda a região foi cercada.

No entanto, os policiais foram surpreendidos pelo suspeito, que saiu de dentro de uma casa querendo se entregar. Ele disse que estava com uma pistola na cintura, o que foi confirmado por uma revista policial. O homem foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha e autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Na manhã desta quarta-feira (8), ele foi encaminhado ao presídio.

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Moradores do local não quiseram gravar entrevista, mas disseram que estão com medo. Contaram que na tarde desta terça-feira houve tiroteio na região entre os bairros Santa Rita e Primeiro de Maio, conhecida como Faixa de Gaza - uma alusão à região do Oriente Médio onde mais pessoas morrem no mundo devido a conflitos.

Tiroteio em Primeiro de Maio, Vila Velha Crédito: Reprodução/ Vídeo VC no ES1

Há tempo os moradores dessa região de Vila Velha não têm sossego. No último domingo (5), traficantes trocaram tiros no meio da rua em Primeiro de Maio. Houve correria e pânico e os tiros não pararam nem com a chegada da polícia. Na segunda-feira (6), dois homens foram presos suspeitos de terem participado da troca de tiros. No momento da prisão, eles tentaram se livrar das armas, mas não tiveram sucesso.

O QUE DIZ A POLÍCIA

A PM diz que iniciou, nessa terça-feira (7) uma operação de reforço policial em toda a região da quinta companhia do Quarto Batalhão. O reforço, que acontecerá por tempo indeterminado, está sendo feito por policiais em escalas extras pela Companhia Independente de Missões Especiais (o antigo BME) e pela Polícia Civil.