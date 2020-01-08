Jovem vê a polícia, anuncia que está armado e é preso em Vila Velha

Um jovem de 20 anos foi preso nesta terça-feira (7) no bairro Pedra dos Búzios, em Vila Velha. Junto com ele foram apreendidas uma pistola 380 e 18 munições. A prisão aconteceu durante o patrulhamento na rua Américo Bernardes. Policiais militares receberam a denúncia de que havia homens armados em um beco e toda a região foi cercada.
No entanto, os policiais foram surpreendidos pelo suspeito, que saiu de dentro de uma casa querendo se entregar. Ele disse que estava com uma pistola na cintura, o que foi confirmado por uma revista policial. O homem foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha e autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Na manhã desta quarta-feira (8), ele foi encaminhado ao presídio.
Moradores do local não quiseram gravar entrevista, mas disseram que estão com medo. Contaram que na tarde desta terça-feira houve tiroteio na região entre os bairros Santa Rita e Primeiro de Maio, conhecida como Faixa de Gaza - uma alusão à região do Oriente Médio onde mais pessoas morrem no mundo devido a conflitos.
Há tempo os moradores dessa região de Vila Velha não têm sossego. No último domingo (5), traficantes trocaram tiros no meio da rua em Primeiro de Maio. Houve correria e pânico e os tiros não pararam nem com a chegada da polícia. Na segunda-feira (6), dois homens foram presos suspeitos de terem participado da troca de tiros. No momento da prisão, eles tentaram se livrar das armas, mas não tiveram sucesso.
O QUE DIZ A POLÍCIA
A PM diz que iniciou, nessa terça-feira (7) uma operação de reforço policial em toda a região da quinta companhia do Quarto Batalhão. O reforço, que acontecerá por tempo indeterminado, está sendo feito por policiais em escalas extras pela Companhia Independente de Missões Especiais (o antigo BME) e pela Polícia Civil.
Com informações do G1/ES, da TV Gazeta