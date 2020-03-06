Acusado de feminicídio no RJ que obrigava mulher a comer fezes é visto no ES

Gutemberg está foragido desde novembro de 2019; Francine foi morta em Miracema, no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação | Polícia Civil do Rio de Janeiro

A Gazeta pelo delegado Gésner César Bruno, da 137ª Delegacia de Polícia de Miracema. Gutemberg Xavier Alves, acusado de esquartejar e colocar fogo na companheira em Miracema, no Rio de Janeiro , está foragido da polícia e foi visto no Espírito Santo em fevereiro deste ano. A informação foi confirmada à reportagem depelo delegado Gésner César Bruno, da 137ª Delegacia de Polícia de Miracema.

Franciane Moizes Pedro desapareceu no dia 13 de setembro, e a queixa do sumiço foi feita no começo de outubro. Já no dia 22 daquele mês, a Polícia Civil escavou o quintal da casa onde a vítima morava, no Rio de Janeiro, e encontrou um pano sujo de sangue, com mau cheiro. As investigações apontaram que o corpo chegou a ser enterrado lá.

Dias depois, a polícia encontrou ossadas enterradas em uma área rural, na divisa da cidade de Palma, em Minas Gerais, e Miracema. Além de esquartejada, Franciane teve o corpo incendiado e não foi possível saber como ela morreu.

O delegado afirma que, segundo relatos colhidos pela polícia, Gutemberg, que é soropositivo, se filmava fazendo sexo com outras mulheres e obrigava Franciane a assistir.

"Em fevereiro recebemos informações de que ele estaria na Região Metropolitana do Espírito Santo. A princípio, fizemos uma divulgação privada para a Polícia Civil e Militar do Estado, mas ele não foi localizado" Gésner César Bruno - Delegado da 137ª DP de Miracema

Ossada foi encontrada enterrada em uma área de difícil acesso entre Miracema e a cidade de Palma, em Minas Gerais Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Antes de morrer, a mulher também chegou a contar aos amigos que foi até obrigada a comer fezes e viveu sob constantes ameaças. A vítima também tinha contado para parentes que o homem chegou a obrigá-la a fazer uma tatuagem, escrito: "Gutemberg, eu te amo".

A investigação também descobriu que Gutemberg havia dado sacolas com partes do corpo da vítima para um homem com transtornos mentais levar para uma zona rural. Ele alegou ter sido enganado de que eram restos de um cachorro.

FORAGIDO

Há em aberto um mandado de prisão contra Gutemberg, ele é considerado foragido desde novembro do ano passado.

"Ele fez um exame médico no Espírito Santo, mas não posso dar mais informações. Ele também vendeu o carro por R$ 30 mil antes do corpo da Franciane ser encontrado e estaria sobrevivendo com esse dinheiro" Gésner César Bruno - Delegado da 137ª DP de Miracema

O delegado afirmou ainda que Gutemberg deve estar bem escondido porque, mesmo com a informação veiculada por grupos de policiais do Estado, o homem não foi localizado  por conta disto, o delegado resolveu procurar a imprensa para divulgar a informação e pedir ajuda da população. "Ele pode ter sido visto mais pela região de Cariacica , não temos certeza e não podemos divulgar mais detalhes", contou.