Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência brutal

Acusado de feminicídio no RJ que obrigava mulher a comer fezes é visto no ES

Gutemberg Xavier Alves é acusado de esquartejar e colocar fogo no corpo da companheira, Francine Moizes Pedro; o crime aconteceu no ano passado em Miracema, no Rio de Janeiro

Publicado em 06 de Março de 2020 às 19:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2020 às 19:37
Gutemberg está foragido desde novembro de 2019; Francine foi morta em Miracema, no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação | Polícia Civil do Rio de Janeiro
Gutemberg Xavier Alves, acusado de esquartejar e colocar fogo na companheira em Miracema, no Rio de Janeiro, está foragido da polícia e foi visto no Espírito Santo em fevereiro deste ano. A informação foi confirmada à reportagem de A Gazeta pelo delegado Gésner César Bruno, da 137ª Delegacia de Polícia de Miracema.
Franciane Moizes Pedro desapareceu no dia 13 de setembro, e a queixa do sumiço foi feita no começo de outubro. Já no dia 22 daquele mês, a Polícia Civil escavou o quintal da casa onde a vítima morava, no Rio de Janeiro, e encontrou um pano sujo de sangue, com mau cheiro. As investigações apontaram que o corpo chegou a ser enterrado lá.
Dias depois, a polícia encontrou ossadas enterradas em uma área rural, na divisa da cidade de Palma, em Minas Gerais, e Miracema. Além de esquartejada, Franciane teve o corpo incendiado e não foi possível saber como ela morreu. 
O delegado afirma que, segundo relatos colhidos pela polícia, Gutemberg, que é soropositivo, se filmava fazendo sexo com outras mulheres e obrigava Franciane a assistir.
"Em fevereiro recebemos informações de que ele estaria na Região Metropolitana do Espírito Santo. A princípio, fizemos uma divulgação privada para a Polícia Civil e Militar do Estado, mas ele não foi localizado"
Gésner César Bruno - Delegado da 137ª DP de Miracema
Ossada foi encontrada enterrada em uma área de difícil acesso entre Miracema e a cidade de Palma, em Minas Gerais Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Antes de morrer, a mulher também chegou a contar aos amigos que foi até obrigada a comer fezes e viveu sob constantes ameaças. A vítima também tinha contado para parentes que o homem chegou a obrigá-la a fazer uma tatuagem, escrito: "Gutemberg, eu te amo".
A investigação também descobriu que Gutemberg havia dado sacolas com partes do corpo da vítima para um homem com transtornos mentais levar para uma zona rural. Ele alegou ter sido enganado de que eram restos de um cachorro.

FORAGIDO

Há em aberto um mandado de prisão contra Gutemberg, ele é considerado foragido desde novembro do ano passado.
"Ele fez um exame médico no Espírito Santo, mas não posso dar mais informações. Ele também vendeu o carro por R$ 30 mil antes do corpo da Franciane ser encontrado e estaria sobrevivendo com esse dinheiro"
Gésner César Bruno - Delegado da 137ª DP de Miracema
O delegado afirmou ainda que Gutemberg deve estar bem escondido porque, mesmo com a informação veiculada por grupos de policiais do Estado, o homem não foi localizado  por conta disto, o delegado resolveu procurar a imprensa para divulgar a informação e pedir ajuda da população. "Ele pode ter sido visto mais pela região de Cariacica, não temos certeza e não podemos divulgar mais detalhes", contou.
Gésner pediu que, caso alguém veja Gutemberg, acione o 190 ou o Disque-Denúncia, no 181. O sigilo e anonimato são garantidos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas
Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a funcionar e não vai fechar em Baixo Guandu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados