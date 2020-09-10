Karolina de Souza Silva, de 17 anos, foi assassinada com um corte no pescoço Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Your browser does not support the audio element. Adolescente é morta com corte no pescoço e namorado confessa crime em Vitória

TV Gazeta apurou, o rapaz confessou o crime à polícia no momento em que foi preso. Uma adolescente de 17 anos foi assassinada no começo da madrugada desta quinta-feira (10) no bairro São Pedro, em Vitória . O suspeito do crime é Gustavo David Coutinho, de 19 anos, que teria usado uma serrinha de aço  material utilizado por pedreiros  para cortar o pescoço da namorada Karolina de Souza Silva. Segundo aapurou, o rapaz confessou o crime à polícia no momento em que foi preso.

O crime aconteceu por volta de 0h10 e foram os vizinhos que detiveram Gustavo, o impediram de fugir e chamaram a polícia. Quando os policiais militares chegaram ao local encontraram Karolina já sem vida. À Polícia Militar, o rapaz afirmou que matou a namorada por ciúmes e disse ela o havia traído.

O CRIME

Vizinhos contaram à TV Gazeta que Karolina e Gustavo foram vistos namorando e consumindo bebida alcoólica na escadaria que fica a poucos metros da casa em que aconteceu o crime. Logo depois das 23 horas, eles entraram e, por volta de meia-noite, os vizinhos ouviram apenas um grito de Karolina. Depois disso, Gustavo correu em direção à rodovia Serafim Derenzi, mas foi detido por moradores.

Quando a polícia chegou ao local, por volta de 0h30, o rapaz ainda era contido por populares. Foi Gustavo, depois de confessar o crime, quem mostrou aos militares a casa onde Karolina estava. De acordo com vizinhos, a casa pertence à família do rapaz e a adolescente já havia morado com ele no local. Atualmente a casa está vazia.

OUTRAS AGRESSÕES

Na manhã desta quinta-feira (10), enquanto tentavam liberar o corpo de Karolina, dois irmãos da adolescente conversaram com a reportagem da TV Gazeta e contaram que ela já não estava mais namorando Gustavo. No entanto, por gostar muito do rapaz, a vítima se deixava atrair por ele.

Gustavo David Coutinho foi preso após assassinar a namorada Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Os irmãos tinham em mãos documentos que comprovam que Karolina já havia sofrido outras agressões por parte de Gustavo. Entre os papéis estava uma medida protetiva da adolescente contra o rapaz, expedida em outubro de 2018.