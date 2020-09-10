Suspeito de homicídio em Vitória é preso em casa de alto padrão em Linhares

Segundo a Polícia Civil, João Pedro Gonçalves Rodrigues, de 23 anos, foi preso em uma casa de alto padrão no bairro Planalto, em Linhares Crédito: Polícia Civil/Divulgação

Uma operação da Polícia Civil prendeu um homem identificado como João Pedro Gonçalves Rodrigues, de 23 anos, nesta quarta-feira (9), no bairro Planalto, em Linhares , na Região Norte do Espírito Santo . Contra ele havia um mandado de prisão em aberto pela prática de crime de homicídio duplamente qualificado ocorrido na cidade de Vitória

Segundo informações do delegado Fabrício Lucindo, chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, os investigadores receberam denúncias de que o suspeito estaria escondido na região. Após levantamentos, a informação foi confirmada e o jovem localizado pelos policiais.

Ainda de acordo com o delegado, João Pedro estava escondido em uma casa de alto padrão que pertence a familiares do jovem. A polícia realizou um cerco no local. O suspeito, ao perceber a movimentação dos policiais, tentou fugir pelos fundos da residência, mas acabou preso.

O homem foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares, onde foi interrogado e logo depois transferido para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL). Ele segue à disposição da Justiça.

OUTRO CRIME

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito preso em Linhares nesta quarta-feira (9) também é apontado como autor de uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 5 de março, no bairro Santo Antônio, em Vitória.