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Cultivada em residência

PM encontra pé de maconha com um metro de altura em Colatina

A planta estava na cobertura de uma residência e o dono foi detido; o rapaz afirmou aos policiais que é usuário de maconha e a droga era para consumo próprio

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 16:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2020 às 16:47
Pé de maconha encontrado em Colatina Crédito: PMES/ Divulgação
Polícia Militar apreendeu um pé de maconha com mais de um metro de altura em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A planta estava na cobertura de uma residência e o dono foi detido na noite desta terça-feira (8).
De acordo com a PM, os militares foram informados que a planta era cultivada em um imóvel do bairro Vila Lenira. Quando chegaram no local, os policiais receberam autorização dos proprietários para entrar e localizaram o pé de maconha. O morador assumiu que era dono da droga.

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O rapaz afirmou aos policiais que era usuário de maconha e a droga era para consumo próprio. A planta e o suspeito foram levados para a Delegacia Regional de Colatina.

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