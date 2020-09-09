PM encontra pé de maconha com um metro de altura em Colatina

A Polícia Militar apreendeu um pé de maconha com mais de um metro de altura em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A planta estava na cobertura de uma residência e o dono foi detido na noite desta terça-feira (8).
De acordo com a PM, os militares foram informados que a planta era cultivada em um imóvel do bairro Vila Lenira. Quando chegaram no local, os policiais receberam autorização dos proprietários para entrar e localizaram o pé de maconha. O morador assumiu que era dono da droga.
O rapaz afirmou aos policiais que era usuário de maconha e a droga era para consumo próprio. A planta e o suspeito foram levados para a Delegacia Regional de Colatina.