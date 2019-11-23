Tia e sobrinho são detidos com 50 pés de maconha dentro de casa no ES

Um representante de empresa de intercâmbio de 30 anos e a tia dele, uma empresária de 59 anos, foram detidos depois que a Polícia Militar encontrou 50 pés de maconha na casa onde eles moram no bairro Manoel Plaza, na Serra, na tarde deste sábado (23). A droga pertencia ao representante comercial.
Os militares informaram que realizavam patrulhamento no bairro quando foram abordados por um homem. Sem se identificar, ele teria denunciado aos policiais que o representante comercial cultivava maconha em uma casa na rua J. Quando os policiais chegaram ao local, viram o representante fumando cigarro de maconha na varanda.
Segundo os militares, a casa possui um muro de vidro que permite que a visão dos fundos do imóvel, onde os pés de maconha estavam plantados. Os militares entraram na residência e apreenderam o entorpecente. Aos policiais, o homem confessou que a droga era para consumo próprio.
Ele disse que se mudou de São Paulo para a casa da tia, no Espírito Santo, há dois anos para trabalhar na empresa de intercâmbio. A tia dele faz trabalhos em uma clínica de reabilitação para dependentes químicos. De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, a tia teria alertado o sobrinho quanto ao perigo de cultivar a droga em casa. Nenhum dos dois têm passagem pela polícia. Tia e sobrinho foram encaminhados para a 3ª Delegacia Regional da Serra.