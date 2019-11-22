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Em Minas Gerais

PRF apreende carreta com 1,6 mil tabletes de maconha que viria para Cariacica

Dois suspeitos foram presos. Eles e a droga serão encaminhados para a Polícia Federal em BH
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2019 às 14:21

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 14:21

PRF apreende maconha em fundo falso de carreta Crédito: Polícia Rodoviária Federal/Divulgação
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na madrugada desta sexta-feira (22), 1,6 mil tabletes de maconha em Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A apreensão aconteceu no km 372 da BR-262, durante a Operação Lábaro. Segundo a PRF, o destino da droga era o município de Cariacica.
PRF apreende carreta com 1,6 mil tabletes de maconha que viria para Cariacica
Durante os procedimentos de fiscalização, o motorista apresentou sinais de nervosismo. Ele não soube informar qual seria o trajeto até o local de descarga da mercadoria. Com isso, foi feita busca minuciosa no veículo.

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Os 1,6 mil tabletes de maconha foram encontrados em um fundo falso na carroceria do veículo. A carreta transportava diversas caixas de óleo sobre a droga. Questionado sobre o entorpecente encontrado, o condutor de 56 anos informou que saiu de Guaíra (PR). Entretanto, ele não revelou qual era o destino.
Ainda durante a fiscalização, os policiais notaram nas proximidades a presença suspeita de um automóvel, com placas de Juiz de Fora. Ao fazer a abordagem, foi constatado que o motorista de 46 anos fazia o servidor de batedor para a carreta carregada com maconha. Ele também foi preso.
Os dois suspeitos e a droga serão encaminhados para a Polícia Federal em Belo Horizonte.
Com informações da Polícia Rodoviária Federal

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