Receita apreende mais de 46 quilos de heroína no Aeroporto do Galeão

Uma carga, totalizando 46,2 quilos de heroína, foi apreendida por agentes da Receita Federal no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, nessa quinta-feira (12). A droga procedente de Roma, com origem na China, estava entre os itens de produtos importados e chamou a atenção da fiscalização pelos dados do importador. Ao fazer a verificação de um dos itens, foi constatada a presença de uma substância de cor branca em um dos pacotes aberto.
Em seguida, considerando a possibilidade de se tratar de substância entorpecente, foi acionada a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), da Polícia Federal, que realizou o exame preliminar com resultado positivo para heroína.
A partir dessa primeira apreensão, de 5,2 kg da droga, os fiscais da Receita verificaram que constava nos sistemas, para o mesmo importador, uma outra carga, de 41 kg, com informações idênticas ao do pacote analisado pela DRE. Mais uma vez, os agentes da PF realizaram teste preliminar e o resultado foi também positivo para heroína.
Toda material entorpecente apreendido pela Receita, após lavrar Termos de Apreensão de Substâncias Entorpecentes e Drogas Afins, foi repassado para a Polícia Federal, que abrirá investigação e perícia definitiva, para a confirmação da substância indicada nos testes. “Confirmado tratar-se de heroína, o valor da droga apreendida será de cerca de R$ 6 milhões”.