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Rio de Janeiro

Receita apreende mais de 46 quilos de heroína no Aeroporto do Galeão

A droga procedente de Roma, com origem na China, estava entre os itens de produtos importados

Publicado em 

13 set 2019 às 12:47

Publicado em 13 de Setembro de 2019 às 12:47

Cerca de 46 kg de heroína são encontradas no aeroporto de Galeão, no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação | Receita Federal
Uma carga, totalizando 46,2 quilos de heroína, foi apreendida por agentes da Receita Federal no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, nessa quinta-feira (12). A droga procedente de Roma, com origem na China, estava entre os itens de produtos importados e chamou a atenção da fiscalização pelos dados do importador. Ao fazer a verificação de um dos itens, foi constatada a presença de uma substância de cor branca em um dos pacotes aberto.
Em seguida, considerando a possibilidade de se tratar de substância entorpecente, foi acionada a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), da Polícia Federal, que realizou o exame preliminar com resultado positivo para heroína.
A partir dessa primeira apreensão, de 5,2 kg da droga, os fiscais da Receita verificaram que constava nos sistemas, para o mesmo importador, uma outra carga, de 41 kg, com informações idênticas ao do pacote analisado pela DRE. Mais uma vez, os agentes da PF realizaram teste preliminar e o resultado foi também positivo para heroína.
> Polícia apreende 40 tabletes de maconha em São Mateus
Toda material entorpecente apreendido pela Receita, após lavrar Termos de Apreensão de Substâncias Entorpecentes e Drogas Afins, foi repassado para a Polícia Federal, que abrirá investigação e perícia definitiva, para a confirmação da substância indicada nos testes. “Confirmado tratar-se de heroína, o valor da droga apreendida será de cerca de R$ 6 milhões”.

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