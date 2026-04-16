Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km

Depois de anunciar a chegada do EX5 EM-i ao Brasil, inicialmente importando, a Geely divulgou os preços oficiais do SUv médio que concorre com BYD Song Plus DM-i, GWM Haval H6 PHEV, Caoa Chery Tiggo 8 Pro e Leapmotor C1. Ao todo serão três versões: Pro, Max e Ultra, que inicialmente terão, respectivamente, os seguintes preços de lançamento, R$ 189.990, R$ 209.990 e R$ 234.990. Depois, os valores passam para R$ 199.990, R$ 219.990 e R$ 244.990.





Este é o terceiro lançamento da fabricante no Brasil, somando-se aos elétricos EX2 e EX5. Embora chegue inicialmente como importado, a marca confirmou que o EX5 EM-i será o primeiro veículo da Geely produzido localmente, com montagem prevista para 2026 no Complexo Industrial Ayrton Senna, em São José dos Pinhais (PR).