Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km

Depois de anunciar a chegada do EX5 EM-i ao Brasil, inicialmente importando, a Geely divulgou os preços oficiais do SUv médio que concorre com BYD Song Plus DM-i, GWM Haval H6 PHEV, Caoa Chery Tiggo 8 Pro e Leapmotor C1. Ao todo serão três versões: Pro, Max e Ultra, que inicialmente terão, respectivamente, os seguintes preços de lançamento, R$ 189.990, R$ 209.990 e R$ 234.990. Depois, os valores passam para R$ 199.990, R$ 219.990 e R$ 244.990.
Este é o terceiro lançamento da fabricante no Brasil, somando-se aos elétricos EX2 e EX5. Embora chegue inicialmente como importado, a marca confirmou que o EX5 EM-i será o primeiro veículo da Geely produzido localmente, com montagem prevista para 2026 no Complexo Industrial Ayrton Senna, em São José dos Pinhais (PR).
Por fora, o design adota superfícies curvas e linhas minimalistas, seguindo a identidade visual global da marca. A dianteira exibe capô retilíneo e uma barra de LED central que conecta o conjunto óptico diurno (DRL) nas opções de topo.
Com 4,74 metros de comprimento e 2,75 metros de entre-eixos, o modelo se posiciona na categoria D, apresentando rodas de 18 ou 19 polegadas conforme a versão. O modelo tem cinco opções de core: Cinza Volcanic, Prata Mist, Branco Storm, Preto Carbon e Verde Jungle.
Interior e ambiente conectado
A cabine utiliza a arquitetura GEA (Global Intelligent Electric Architecture) para otimizar o espaço interno, oferecendo assoalho plano e console central elevado. O acabamento pode receber tons de azul escuro ou caramelo, este último exclusivo para a cor externa Verde Jungle. O porta-malas comporta 428 litros (VDA), expansíveis para 2.065 litros com o rebatimento dos bancos.
O interior traz ainda console central elevado do tipo cockpit e botões físicos para a operação dos principais comandos, como o acionamento do teto solar panorâmico e os controles do ar-condicionado.
Os bancos dianteiros utilizam estrutura com espumas recortadas com alta precisão e nove camadas para proporcionar sensação de "encosto macio e assento flexível" e têm ajustes de ventilação e aquecimento em três níveis.
O sistema de entretenimento Flyme Auto é composto por três telas: painel digital de 10,2 polegadas, central multimídia de 15,4 polegadas com tecnologia LTPS e um Head-Up Display (HUD) de 13,8 polegadas com brilho de 12.000 nits. O conjunto sonoro premium inclui 16 alto-falantes, com saídas integradas ao encosto de cabeça do motorista. Há ainda assistente de voz inteligente que compreende até 200 comandos e funciona em 10 idiomas, tudo sem a intervenção manual.
Também é possível se conectar com o carro através do app, que possui serviços como controle e planejamento remoto do veículo, monitoramento do status e rastreamento e localização online. Atualizações podem ser feitas pela nuvem via sistema “Over-The-Air (OTA)”.
O Geely EX5 EM-i possui uma função inteligente de Modo Acampamento, que se ajusta para criar uma atmosfera relaxante. Uma vez ativado, também permite a conexão de uma fonte de alimentação externa, podendo atuar como gerador portátil, inclusive, para carregar outros veículos.
Até 1.300 km de autonomia
O Geely EX5 EM-i também é o primeiro modelo da Geely com o sistema Super Híbrido EM-i (E-Motive intelligence) do grupo, que oferece uma potência combinada de 262 cv e torque total do sistema de 380 Nm, que permite a aceleração de 0 a 100 km/h em 7,8 segundos.
O sistema EM-i traz como principal propulsor um conjunto de motores elétricos de 160 kW e 262 Nm combinado a um motor a combustão de quatro cilindros de 1,5 litro, que atua prioritariamente como um gerador, mas que pode ser combinado ao conjunto elétrico para a máxima eficiência na tração.
Esse sistema permite a melhor eficiência energética do seu segmento, de 0,55 MJ/km, a maior autonomia dentre os SUV híbridos no modo 100% elétrico, de 112 km (versão Ultra) e a surpreendente autonomia total de 1.300 km, com um consumo urbano de 14,8 km/l, segundo dados do Inmetro.
O motorista pode selecionar entre três modos de operação: Electric, Hybrid e Sport. No modo 100% elétrico Electric, o Geely EX5 EM-i entrega até 112 km de autonomia, segundo o Inmetro. Já no modo Hybrid, o sistema alterna entre as diferentes fontes de energia para menor consumo. O modo Sport aciona simultaneamente o motor a combustão e os motores elétricos, entregando aceleração vigorosa.
O modelo incorpora um sistema Super Híbrido que permite sete combinações distintas de tração, gerenciadas automaticamente pelo veículo. Cada modo é ativado automaticamente conforme velocidade, carga do acelerador, inclinação do terreno, demanda energética e nível da bateria.
Modo Elétrico – o veículo é tracionado apenas pelo motor elétrico principal.
Modo de Potência Máxima – todos os três motores (elétricos + combustão) são combinados para a máxima tração.
Modo de Autonomia Estendida – a tração do veículo é 100% elétrica pelo motor elétrico principal, enquanto o motor a combustão alimenta o motor gerador em série para recarregar a bateria.
Modo Paralelo – tanto o motor elétrico principal, alimentado pela bateria, como o motor a combustão, tracionam o veículo.
Modo de Tração Direta – apenas o motor a combustão traciona o veículo, em velocidades constantes de cruzeiro.
Modo de Recarga – em marcha lenta ou estacionado, o motor a combustão é acionado para recarregar a bateria do sistema elétrico.
Modo de Recuperação de Energia – em frenagens, descidas e desacelerações, a energia cinética é recuperada para recarregar a bateria.
A bateria LFP (Lítio Ferro Fosfato) traz 18,4 kWh nas versões PRO e MAX, podendo ser carregada de 30 a 80% em 20 minutos com um carregador de alta velocidade de corrente contínua (DC) de 30 kW. Já a versão ULTRA traz a maior bateria em capacidade do segmento de 29,8 kWh e pode ser carregada de 30 a 80% em 16 minutos com um carregador DC de até 60 kW.
Segurança
O pacote de assistência ao condutor (ADAS) é de série desde a versão de entrada. Inclui frenagem autônoma de emergência, controle de cruzeiro adaptativo (ACC) e assistente de permanência em faixa. A estrutura do veículo utiliza o conceito “trevo” para dissipação de energia em colisões, além de seis airbags.
O modelo conta com o Sistema de Segurança de Bateria, com proteção inferior que apresenta um design inovador com estrutura “sanduíche”, proporcionando maior resistência, redução de peso de 25% e maior resistência à corrosão.
Frenagem automática de emergência (AEB), que freia automaticamente para outros veículos, pedestres ou ciclistas;
Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC), que ajusta, de acordo com tráfego à frente a velocidade do veículo, garantindo a segurança de condução;
Controle Inteligente de Cruzeiro (ICC), que controla a velocidade do veículo de maneira dinâmica e mantém a posição na faixa de forma automática, levando em consideração os veículos ao seu redor.
Sistema de Alerta Colisão Frontal (CMSF), alerta com sinais luminosos e sonoros o risco de uma colisão frontal;
Sistema de alerta de colisão traseira (CMSR), alerta com sinais luminosos e sonoros o risco de uma colisão traseira;
Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro (RCTA), alerta com sinais luminosos e sonoros o risco de uma colisão em manobras de marcha à ré;
Frenagem de Tráfego Cruzado Traseiro (RCTB), que freia o veículo automaticamente na iminência de uma colisão em manobras de marcha à ré;
Assistente de reconhecimento de placas de trânsito (TSI);
Assistente de permanência em faixa (LKA), que mantém o veículo centralizado na via, conforme as linhas de sinalização.
Assistente de emergência de permanência em faixa (ELKA), retorna o veículo à faixa de rodagem
Assistente de ponto cego (BSD), alerta o condutor quando há um veículo em pontos cegos.
Assistente de mudança de faixa (LCA), monitora os veículos nas faixas adjacentes e alerta o motorista sobre riscos ao trocar de faixa, atuando como uma extensão do alerta de ponto cego.
Aviso de segurança para a abertura das portas (DOW). Alerta aos ocupantes se há algum veículo se aproximando pela lateral no momento de abertura das portas.
Fichas técnicas
Geely EX5 EM-i Pro
Faróis e lanternas totalmente em LED com acionamento automático
Luzes diurnas em LED (DRL)
Função “Follow Me Home”
Rodas de liga leve aro 18”
Tela central HD de 15,4’’ com sistema FLYME AUTO
Painel de instrumentos digital LCD de 10,2”
Conectividade sem fio Apple CarPlay® e Android Auto®
Ar-condicionado automático com saída de ar para o banco traseiro
Seis airbags
Conectividade 4G e Wi-Fi
Aplicativo Geely
Atualizações remotas Over-The-Air (OTA)
Quatro portas USB (2x Tipo A e 2x Tipo C)
Sistema de som com seis alto-falantes
Entrada e partida sem chave
Função Auto Hold
Freio de estacionamento eletrônico
Frenagem Automática de Emergência (AEB)
Controle Inteligente de Cruzeiro (ICC)
Assistente de reconhecimento de placas de trânsito (TSI)
Assistente de permanência em faixa (LKA)
Fonte de energia V2L e V2V
Câmera de ré
Sensores de estacionamento traseiros
Estepe
Preço de lançamento: R$ 189.990 (preço original: R$ 199.990)
Geely EX5 EM-i Max
Todos os itens do Pro mais:
Grade frontal em LED
Rodas de liga leve aro 19”
Teto solar panorâmico com abertura elétrica e cortina elétrica
Porta‑malas com abertura e fechamento elétricos
Retrovisores externos com rebatimento elétrico
Carregamento sem fio
Iluminação ambiente com 256 cores
Banco do motorista com ajuste elétrico de seis posições
Banco do passageiro com ajuste elétrico de quatro posições
Bancos dianteiros com ventilação
Banco do motorista com função de memória
Espelho retrovisor interno eletrocrômico
Head‑Up Display de 13,8”
Sistema de som FLYME SOUND com 16 alto‑falantes
Controle Inteligente de Farol Alto (IHBC)
Aviso de segurança para abertura das portas (DOW)
Assistente de ponto cego (BSD)
Assistente de mudança de faixa (LCA)
Alerta e frenagem de tráfego cruzado traseiro (RTCA & RTCB)
Visão panorâmica 540° com chassi transparente
Sensores de estacionamento dianteiros
Preço de lançamento: R$ 209.990 (preço original: R$ 219.990)
Geely EX5 EM-i Ultra
Todos os itens do Max mais:
Bateria de 29,8 kWh
Potência de recarga em corrente contínua (DC): 60 kW
Preço de lançamento: R$ 234.990 (preço original: R$ 244.990)
*Com informações da Geely.