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EM VITÓRIA

Operação da PM apreende material do tráfico no Bonfim, em Vitória

Material foi encontrado em um terreno baldio. Ninguém foi preso
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

13 set 2019 às 11:40

Publicado em 13 de Setembro de 2019 às 11:40

Material apreendido pela Companhia Independente de Missões Especiais nesta sexta-feira no bairro Bonfim, em Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Militar
A Polícia Militar apreendeu uma arma falsa, carregadores, drogas e outros objetos utilizados no tráfico durante uma operação no Bairro Bonfim, em Vitória, no início da tarde desta sexta-feira (13). A ação aconteceu durante um patrulhamento de equipes da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) na região. Ninguém foi preso.
Foram localizados em um terreno baldio a réplica de um de fuzil calibre 762, um carregador de pistola .40, dois carregadores calibre 762, uma balança de precisão, 50 buchas de maconha, um celular e um caderno com anotações do tráfico.
> Bandido atira no meio de praça e atinge duas pessoas em Vitória
Todo o material foi entregue na Delegacia Regional de Vitória. 

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