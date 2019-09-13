Operação da PM apreende material do tráfico no Bonfim, em Vitória

A Polícia Militar apreendeu uma arma falsa, carregadores, drogas e outros objetos utilizados no tráfico durante uma operação no Bairro, em Vitória, no início da tarde desta sexta-feira (13). A ação aconteceu durante um patrulhamento de equipes da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) na região. Ninguém foi preso.