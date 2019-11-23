Polícia prende homem acusado de tráfico interestadual de drogas

A Polícia Civil de Guarapari prendeu nesta sexta-feira (23) Marcos Vinícius Menezes Loiola, acusado de tráfico interestadual de drogas. Ele estaria envolvido com uma apreensão de 7,5 kg de cocaína, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) esta semana, que havia sido fornecida em Guarapari e seria levada para Minas Gerais. Após a polícia ter prendido o mineiro Cleverson Leonon Cunha Paulino, de 31 anos, na última quinta-feira (21), e analisando o celular dele, constatou que a droga teria sido fornecida por Marcos Vinícius.

Após pesquisas a bancos de dados e análise de dados telefônicos e de geolocalização, a polícia encontrou e deteve Marcos Vinícius, vulgo "Lobão", de 30 anos, e achou com ele uma munição de fuzil calibre 5.56 e R$ 10 mil em dinheiro. Segundo a polícia, há anos ele vinha sendo apontado, através do disque-denúncia, como fornecedor de drogas ilícitas. Ele foi autuado em flagrante delito por tráfico interestadual de drogas.