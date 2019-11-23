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De Guarapari para Minas

Polícia prende homem acusado de tráfico interestadual de drogas

Após apreensão de cocaína pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), a investigação levou Marcos Vinicius Loiola à prisão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2019 às 13:50

Publicado em 23 de Novembro de 2019 às 13:50

Policiais rodoviários apreenderam 7,5 quilos de cocaína nesta semana em Guarapari  Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Polícia prende homem acusado de tráfico interestadual de drogas
A Polícia Civil de Guarapari prendeu nesta sexta-feira (23) Marcos Vinícius Menezes Loiola, acusado de tráfico interestadual de drogas. Ele estaria envolvido com uma apreensão de 7,5 kg de cocaína, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) esta semana, que havia sido fornecida em Guarapari e seria levada para Minas Gerais. Após a polícia ter prendido o mineiro Cleverson Leonon Cunha Paulino, de 31 anos, na última quinta-feira (21), e analisando o celular dele, constatou que a droga teria sido fornecida por Marcos Vinícius.
Após pesquisas a bancos de dados e análise de dados telefônicos e de geolocalização, a polícia encontrou e deteve Marcos Vinícius, vulgo "Lobão", de 30 anos, e achou com ele uma munição de fuzil calibre 5.56 e R$ 10 mil em dinheiro. Segundo a polícia, há anos ele vinha sendo apontado, através do disque-denúncia, como fornecedor de drogas ilícitas. Ele foi autuado em flagrante delito por tráfico interestadual de drogas.

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