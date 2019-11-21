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Crime em Santa Rosa

Morre adolescente que levou oito tiros na varanda de casa em Cariacica

O menino foi atingido quando estava na varanda de casa, na noite desta quarta-feira (20)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2019 às 15:40

Publicado em 21 de Novembro de 2019 às 15:40

Hospital Estadual de Urgência e Emergência (São Lucas), em Vitória Crédito: Patrícia Scalzer
O adolescente de 16 anos que levou oito tiros na noite desta quarta-feira (20) no bairro Santa Rosa, em Cariacica, não resistiu aos ferimentos e morreu. A informação foi confirmada pela Polícia Civil nesta quinta-feira (21). O menino estava na varanda da casa quando os criminosos chegaram atirando.
Ele chegou a ser socorrido por populares para o Pronto Atendimento de Alto Lage. De acordo com o pai da vítima, depois que os suspeitos atiraram contra o menino, gritaram que tinham atingido a pessoa errada e fugiram. À TV Gazeta, a avó do adolescente contou que o neto havia tirado a documentação para começar um estágio recentemente. Ela disse ainda que desconhece se o adolescente tem envolvimento com drogas.
A Polícia Civil informou que até o momento nenhum suspeito foi detido. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Segundo a PC, outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar o andamento das investigações.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico. A Polícia destacou que conta com a colaboração da população. Informações sobre os suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br.

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