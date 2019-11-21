Morre adolescente que levou oito tiros na varanda de casa em Cariacica

Ele chegou a ser socorrido por populares para o Pronto Atendimento de Alto Lage. De acordo com o pai da vítima, depois que os suspeitos atiraram contra o menino, gritaram que tinham atingido a pessoa errada e fugiram. À TV Gazeta, a avó do adolescente contou que o neto havia tirado a documentação para começar um estágio recentemente. Ela disse ainda que desconhece se o adolescente tem envolvimento com drogas.