Os 28 bairros escolhidos para a atuação da Força Nacional em Cariacica foram divididos por áreas. Os trechos foram selecionados com base em indicadores de criminalidade violenta, considerados os anos de 2017, 2018 e 2019 (de janeiro a maio). Serão nove Áreas de Interesse Operacional (AIO), como denominou a Força Nacional de Segurança.
A área 1 é formada pelos bairros Flexal I, Flexall II e Graúna; a área 2 por Padre Gabriel; a área 3 pelos bairros Castelo Branco, Rio Marinho, Jardim de Alah, Jardim Botânico e Alzira Ramos; a área 4 por Nova Rosa da Penha e Nova Esperança; a área 5 por Bandeirantes, Maracanã, Vila Izabel, Vista Mar, Campo Belo e Bela Aurora; a área 6 pelos bairros Cariacica-sede e Prolar; a área 7 por Aparecida, Porto de Santana e Porto Novo; a área 8 por Itacibá, Nova Brasília, Nova Valverde e Mucuri e a área 9 por Campo Grande e Vila Capixaba.
Lista - os bairros de Cariacica que têm atuação da Força Nacional
Nesta sexta-feira (30), os agentes começaram a realizar o patrulhamento nessas áreas. A reportagem da CBN Vitória acompanhou as rondas realizadas na Área 2, no bairro Padre Gabriel. O local é um dos mais violentos do município e teve a presença de duas viaturas da Força Nacional acompanhadas por uma viatura da Força Tática, da Polícia Militar. Um soldado da PM afirmou à reportagem que o grupo estaria concentrado no bairro com o objetivo de mapear a região com os agentes da Força Nacional, para que nos próximos dias a ronda deles já seja feita sem o acompanhamento da PM.
Muitos moradores demonstraram curiosidade durante a ação, observando a passagem das viaturas. Uma moradora do bairro, que não quis se identificar, afirmou que o local é perigoso, principalmente, durante a noite. Para ela, a expectativa é de melhora com a chegada dos agentes da Força Nacional. "A noite, geralmente, tem picos de violência, mas esperamos melhoria sim. Aguardamos o melhor, ainda não dá para avaliar nada, mas a expectativa é a melhor", disse.
O bairro Campo Grande também está no mapa da Força Nacional. Na avenida Expedito Garcia, a mais movimentada da região, comerciantes demonstravam uma boa expectativa com a atuação dos agentes. É o caso da farmacêutica Evelly Gonçalves de Souza, 23. Além de trabalhar, ela mora na região e confirma a insegurança. Mas, está animada com a Força Nacional.
"A expectativa é positiva, espero que venha para melhorar essa questão da criminalidade porque a gente está com medo. A gente que está virando o prisioneiro, com medo de sair de casa sem saber se vai voltar com os pertences ou até mesmo vivo ", relatou.
Os agentes permanecerão no município até o fim do ano. Dos 100 militares que vieram para Cariacica, 80 estarão nas ruas e 20 vão cuidar de investigações e perícias. Para eles, estão disponibilizadas 20 viaturas, 100 fuzis e 100 pistolas.
Bairros de Cariacica que terão presença da Força Nacional divididos em Áreas de Interesse Operacional (AIO)
Área 1: Flexal I, Flexal II e Graúna
Área 2: Padre Gabriel
Área 3: Castelo Branco, Rio Marinho, Jardim de Alah, Jardim Botânico e Alzira Ramos
Área 4: Nova Rosa da Penha e Nova Esperança
Área 5: Bandeirantes, Maracanã, Vila Izabel, Vista Mar, Campo Belo e Bela Aurora
Área 6: Cariacica-Sede e Prolar
Área 7: Aparecida, Porto de Santana e Porto Novo
Área 8: Itacibá, Nova Brasília, Nova Valverde e Mucuri
Área 9: Campo Grande e Vila Capixaba