Assassinos invadem casa e executam jovem a tiros em Cariacica

Wellington Gomes de Barros, de 26 anos, morreu atingido por vários disparos Crédito: Reprodução

Dois amigos que estavam em casa dormindo no bairro Nova Esperança, em Cariacica , foram surpreendidos por cinco homens, sendo dois encapuzados. Umas das vítimas, Wellington Gomes de Barros, de 26 anos, morreu atingido por vários disparos, principalmente na cabeça. O fato ocorreu por volta das 7 horas deste domingo (10).

O irmão de Welligton, que preferiu não se identificar, contou que, no momento dos disparos, tinham cinco pessoas na casa: Wellington, o amigo que também foi baleado, dois tios e a avó.

Ele acrescentou que os cinco indivíduos entraram pela varanda da casa. Primeiro foram ao quarto em que Welligton estava e deram vários tiros. Em seguida, foram ao quarto que o amigo dele estava e também atiraram. A vítima, que levou diversos tiros, foi socorrida com vida para o Hospital Antônio Bezerra de Farias.

Os bandidos fugiram em seguida.

"É complicado receber uma notícia dessas, saber que o irmão não irá voltar mais. Ele era uma pessoa boa, tranquila". O irmão acrescentou que não sabe a motivação do crime. Ele já teve envolvimento com tráfico, mas tinha largado o crime.

VÍTIMA DEIXA ESPOSA GRÁVIDA