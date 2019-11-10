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Violência

Assassinos invadem casa e executam jovem a tiros em Cariacica

Wellington Gomes de Barros, de 26 anos, morreu atingido por vários disparos. O amigo dele também foi baleado, mas foi socorrido com vida para o Hospital Antônio Bezerra de Farias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2019 às 18:14

Publicado em 10 de Novembro de 2019 às 18:14

Wellington Gomes de Barros, de 26 anos, morreu atingido por vários disparos Crédito: Reprodução
Dois amigos que estavam em casa dormindo no bairro Nova Esperança, em Cariacica, foram surpreendidos por cinco homens, sendo dois encapuzados. Umas das vítimas, Wellington Gomes de Barros, de 26 anos, morreu atingido por vários disparos, principalmente na cabeça. O fato ocorreu por volta das 7 horas deste domingo (10).

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O irmão de Welligton,  que preferiu não se identificar, contou que, no momento dos disparos, tinham cinco pessoas na casa: Wellington, o amigo que também foi baleado, dois tios e a avó.
Ele acrescentou que os cinco indivíduos entraram pela varanda da casa. Primeiro foram ao quarto em que Welligton estava e deram vários tiros. Em seguida, foram ao quarto que o amigo dele estava e também atiraram. A vítima, que levou diversos tiros, foi socorrida com vida para o Hospital Antônio Bezerra de Farias.
Os bandidos fugiram em seguida.
"É complicado receber uma notícia dessas, saber que o irmão não irá voltar mais. Ele era uma pessoa boa, tranquila". O irmão acrescentou que não sabe a motivação do crime. Ele já teve envolvimento com tráfico, mas tinha largado o crime.

VÍTIMA DEIXA ESPOSA GRÁVIDA

A Polícia Civil ainda não sabe a motivação do crime, que está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ninguém ainda foi preso. Welligton deixou a esposa, que está grávida do primeiro filho do casal.

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