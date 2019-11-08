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Mucuri

Homem é esfaqueado dentro da Ceasa em Cariacica

A vítima foi socorrida e levada para o Hospital de Urgência e Emergência (antigo São Lucas), em Vitória, nesta sexta-feira (8)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2019 às 14:12

Publicado em 08 de Novembro de 2019 às 14:12

Homem é esfaqueado na Ceasa, em Cariacica Crédito: Internauta
Um homem foi esfaqueado dentro da Central de Abastecimento do Espírito Santo, em Mucuri, Cariacica, na manhã desta sexta-feira (8). De acordo com a polícia, a vítima foi socorrida pelo Samu e levada para o Hospital de Urgência e Emergência (São Lucas), em Vitória. A assessoria da Ceasa informou que a diretoria da Central acionou a PM e o Samu. A vítima e o suspeito não tem vínculo direto com a instituição, mas prestam serviços de forma informal a usuários da central. O caso será investigado pela Polícia Civil.
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