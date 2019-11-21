Adolescente leva oito tiros na varanda de casa em Cariacica

Adolescente foi transferido para o Hospital de Urgência e Emergência Crédito: Gazeta Online

Um adolescente de 16 anos levou oito tiros, segundo informações da Polícia Civil, na noite desta quarta-feira (20), no bairro Santa Rosa, em Cariacica. O menino estava na varanda da casa quando os criminosos chegaram atirando.

De acordo com o pai da vítima, depois que os suspeitos atiraram contra o menino, gritaram que que era a pessoa errada e fugiram.

À TV Gazeta, a avó do adolescente contou que o neto havia tirado a documentação para começar um estágio recentemente. Ela disse ainda que desconhece se o adolescente tem envolvimento com drogas.