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Crime

Adolescente leva oito tiros na varanda de casa em Cariacica

O pai da vítima disse que, depois de atirar, os criminosos gritaram que era a pessoa errada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2019 às 23:12

Publicado em 20 de Novembro de 2019 às 23:12

Adolescente foi transferido para o Hospital de Urgência e Emergência Crédito: Gazeta Online
Um adolescente de 16 anos levou oito tiros,  segundo informações da Polícia Civil, na noite desta quarta-feira (20), no bairro Santa Rosa, em Cariacica. O menino estava na varanda da casa quando os criminosos chegaram atirando.
De acordo com o pai da vítima,  depois que os suspeitos atiraram contra o menino, gritaram que que era a pessoa errada e fugiram.

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À TV Gazeta, a avó do adolescente contou que o neto havia tirado a documentação para começar um estágio recentemente. Ela disse ainda que desconhece se o adolescente tem envolvimento com drogas.
A Polícia Civil informou que a vítima foi socorrida por populares e levada ao Pronto Atendimento de Alto Lage, em estado grave. O menino foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. A Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa investiga o caso.

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