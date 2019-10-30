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Investigações

Quatro suspeitos por duplo homicídio em supermercado são presos em Linhares

Crime aconteceu em 30 de junho deste ano. O dono do estabelecimento foi morto a tiros e uma funcionária acabou baleada e também morreu

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 13:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2019 às 13:13
Marcelo Almeida foi morto em frente ao supermercado dele na tarde de 30 de junho, em Linhares Crédito: Luiz Zardini / TV Gazeta Norte
Quatro homens foram presos acusados de planejar e matar o empresário Marcelo Almeida, de 54 anos. O crime aconteceu no bairro Movelar, em Linhares, Região Norte do Estado, em 30 de junho deste ano. Marcelo foi alvejado por diversos disparos de arma de fogo em frente ao supermercado que era dono. Uma caixa do estabelecimento, Silvia Maria Ribeiro França, acabou baleada e também morreu.

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A funcionária chegou a ser socorrida para um hospital particular da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Marcelo é irmão do vereador Carlos Almeida (PDT).
Segundo a Polícia Civil, três suspeitos pelo crime já estavam presos. O quarto acusado, João Batista Fernandes da Silva, foi detido na manhã desta quarta-feira (30). Ele está na Delegacia Regional de Linhares e mais tarde será transferido para um presídio.
As primeiras informações dão conta que dois homens são acusados de serem os mandantes do crime e os outros dois seriam os executores. Na tarde desta quarta-feira, uma coletiva de imprensa será realizada para passar os detalhes e a motivação do crime.

O CRIME

Um vídeo que circulou nas redes sociais na época do crime mostrava Marcelo conversando com uma pessoa do lado de fora do supermercado, quando é surpreendido por dois suspeitos de capacete, que atiram contra ele.
Mesmo já caído no chão, o empresário é baleado mais vezes. Um dos tiros acabou atingindo Silvia, que trabalhava como caixa do estabelecimento. 
Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte.

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