Quatro suspeitos por duplo homicídio em supermercado são presos em Linhares

Marcelo Almeida foi morto em frente ao supermercado dele na tarde de 30 de junho, em Linhares Crédito: Luiz Zardini / TV Gazeta Norte

A funcionária chegou a ser socorrida para um hospital particular da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Marcelo é irmão do vereador Carlos Almeida (PDT).

Segundo a Polícia Civil, três suspeitos pelo crime já estavam presos. O quarto acusado, João Batista Fernandes da Silva, foi detido na manhã desta quarta-feira (30). Ele está na Delegacia Regional de Linhares e mais tarde será transferido para um presídio.

As primeiras informações dão conta que dois homens são acusados de serem os mandantes do crime e os outros dois seriam os executores. Na tarde desta quarta-feira, uma coletiva de imprensa será realizada para passar os detalhes e a motivação do crime.

O CRIME

Um vídeo que circulou nas redes sociais na época do crime mostrava Marcelo conversando com uma pessoa do lado de fora do supermercado, quando é surpreendido por dois suspeitos de capacete, que atiram contra ele.

Mesmo já caído no chão, o empresário é baleado mais vezes. Um dos tiros acabou atingindo Silvia, que trabalhava como caixa do estabelecimento.