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Execução

Vídeo mostra assassinato de dono de supermercado em Linhares

Marcelo Almeida, 54 anos, foi executado. Um dos tiros acabou atingindo Silvia Maria Ribeiro França. Ela trabalhava como caixa do supermercado

Publicado em 

02 jul 2019 às 14:16

Publicado em 02 de Julho de 2019 às 14:16

Um vídeo registrado por uma câmera de segurança mostra o momento que o empresário Marcelo Almeida, 54 anos, é atingido por diversos disparos de arma de fogo no bairro Movelar, em Linhares, em frente ao supermercado que era dono. O crime aconteceu no início da tarde deste domingo (30).
A vítima conversa com uma pessoa do lado de fora do estabelecimento quando é surpreendida por dois suspeitos de capacete, que atiram contra ele. Mesmo já caído no chão, o empresário é baleado mais vezes. Um dos tiros acabou atingindo Silvia Maria Ribeiro França. Ela trabalhava como caixa do supermercado. 
O CRIME
O empresário foi morto a tiros na tarde de domingo (30). Marcelo é irmão do vereador Carlos Almeida (PDT). Silvia Maria Ribeiro França, que era funcionária do supermercado, também foi baleada. Ela chegou a ser socorrida para um hospital particular da cidade, mas não resistiu e morreu.
De acordo com informações da Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 12h na Rua Cedro, em frente ao estabelecimento da vítima. A área foi isolada pela PM e a perícia da Polícia Civil foi acionada para recolher o corpo.
Segundo populares, os criminosos fugiram em uma motocicleta logo após o crime. Até o momento nenhum suspeito foi preso.
MOTIVAÇÃO DESCONHECIDA
Em nota, a Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e, até o momento, a autoria e motivação são desconhecidas, mas nenhuma motivação é descartada pela polícia.
Denúncias podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br. Não é preciso se identificar.

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