Vídeo mostra assassinato de dono de supermercado em Linhares

Um vídeo registrado por uma câmera de segurança mostra o momento que o empresário Marcelo Almeida, 54 anos, é atingido por diversos disparos de arma de fogo no bairro Movelar, em Linhares, em frente ao supermercado que era dono . O crime aconteceu no início da tarde deste domingo (30).

A vítima conversa com uma pessoa do lado de fora do estabelecimento quando é surpreendida por dois suspeitos de capacete, que atiram contra ele. Mesmo já caído no chão, o empresário é baleado mais vezes. Um dos tiros acabou atingindo Silvia Maria Ribeiro França. Ela trabalhava como caixa do supermercado.

O CRIME

O empresário foi morto a tiros na tarde de domingo (30). Marcelo é irmão do vereador Carlos Almeida (PDT). Silvia Maria Ribeiro França, que era funcionária do supermercado, também foi baleada. Ela chegou a ser socorrida para um hospital particular da cidade, mas não resistiu e morreu.

De acordo com informações da Polícia Militar , o crime aconteceu por volta das 12h na Rua Cedro, em frente ao estabelecimento da vítima. A área foi isolada pela PM e a perícia da Polícia Civil foi acionada para recolher o corpo.

Segundo populares, os criminosos fugiram em uma motocicleta logo após o crime. Até o momento nenhum suspeito foi preso.

MOTIVAÇÃO DESCONHECIDA

Em nota, a Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e, até o momento, a autoria e motivação são desconhecidas, mas nenhuma motivação é descartada pela polícia.