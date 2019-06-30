O dono de um supermercado localizado no bairro Movelar, em Linhares, identificado como Marcelo Almeida, de 54 anos, foi morto a tiros na tarde deste domingo (30). Marcelo é irmão do vereador Carlos Almeida (PDT). Silvia Maria Ribeiro França, que era funcionária do supermercado, também foi baleada. Ela chegou a ser socorrida para um hospital particular da cidade, mas não resistiu e morreu.
De acordo com informações da Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 12h na Rua Cedro, em frente ao estabelecimento da vítima. A área foi isolada pela PM e a perícia da Polícia Civil foi acionada para recolher o corpo.
Dono de supermercado e funcionária são mortos a tiros em Linhares
Segundo populares, os criminosos fugiram em uma motocicleta logo após o crime. Até o momento nenhum suspeito foi preso.
MOTIVAÇÃO DESCONHECIDA
Em nota, a Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e, até o momento, a autoria e motivação são desconhecidas, mas nenhuma motivação é descartada pela polícia.
Denúncias podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br. Não é preciso se identificar.