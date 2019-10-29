Jovem é morto a tiros e outro é baleado em Linhares

Jovem foi baleado no bairro Aviso, em Linhares Crédito: Internauta

Segundo a Polícia Militar , o primeiro crime aconteceu no bairro Shell, por volta de 22h50. Dois suspeitos seguiam de motocicleta pela Avenida José Tesch, seguiram a vítima de 25 anos e atiraram. O rapaz estava na pracinha do bairro quando foi baleado no antebraço esquerdo e nas costas.

Aos policiais, o jovem disse que não tem ideia de quem seriam os atiradores. Após o crime, os acusados fugiram em direção à BR 101. A vítima fi socorrida e está sob cuidados médicos no Hospital Geral de Linhares (HGL).

HOMICÍDIO

Poucos minutos depois, por volta de 23 h, um jovem de 22 anos foi baleado na Avenida Cachoeiro de Itapemirim, em um local conhecido como Pó do Aviso. Quando a PM chegou, a vítima ainda estava viva, agonizando, caída no chão. O rapaz foi socorrido e levado ao HGL.

De acordo com a PM, ele foi alvejado por cinco tiros, sendo um na nuca, um no peito, dois na perna direita e um no braço esquerdo. O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

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