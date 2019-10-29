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Noite violenta

Jovem é morto a tiros e outro é baleado em Linhares

Os crimes aconteceram na noite desta segunda-feira (28), nos bairros Aviso e Shell, em um intervalo de minutos. Uma vítima morreu. A outra ficou ferida e está internada

Publicado em 29 de Outubro de 2019 às 14:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2019 às 14:03
Jovem foi baleado no bairro Aviso, em Linhares Crédito: Internauta
Seis horas depois que um rapaz foi baleado em frente a uma escola, no bairro Aviso, em Linhares, mais duas pessoas foram baleadas no município da Região Norte do Estado. Também no Aviso, um jovem de 22 anos foi alvejado por cinco disparos de arma de fogo, foi socorrido com vida e morreu no hospital. Já no Shell, um rapaz de 25 anos foi alvo de dois tiros e está internado.
Segundo a Polícia Militar, o primeiro crime aconteceu no bairro Shell, por volta de 22h50. Dois suspeitos seguiam de motocicleta pela Avenida José Tesch, seguiram a vítima de 25 anos e atiraram. O rapaz estava na pracinha do bairro quando foi baleado no antebraço esquerdo e nas costas.
Aos policiais, o jovem disse que não tem ideia de quem seriam os atiradores. Após o crime, os acusados fugiram em direção à  BR 101. A vítima fi socorrida e está sob cuidados médicos no Hospital Geral de Linhares (HGL).

HOMICÍDIO

Poucos minutos depois, por volta de 23 h, um jovem de 22 anos foi baleado na Avenida Cachoeiro de Itapemirim, em um local conhecido como Pó do Aviso. Quando a PM chegou, a vítima ainda estava viva, agonizando, caída no chão. O rapaz foi socorrido e levado ao HGL.
De acordo com a PM, ele foi alvejado por cinco tiros, sendo um na nuca, um no peito, dois na perna direita e um no braço esquerdo. O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

 POLÍCIA CIVIL

 Em nota, a Polícia Civil disse que o assassinato é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) do município.

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