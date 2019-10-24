Criminosos amarram funcionários e assaltam joalheria em Linhares

De acordo com a Polícia Militar, dois homens armados entraram no estabelecimento e anunciaram o assalto. Os criminosos amarraram três funcionários e levaram joias, dinheiro e outros objetos da loja. Após o crime, os suspeitos fugiram a pé. Ainda segundo a PM, foram realizadas buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.

Em nota, a Polícia Civil informou que orienta que as vítimas registrem a ocorrência em qualquer delegacia, para que os suspeitos sejam identificados e punidos. A população também pode contribuir para o trabalho da polícia através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.